Кабмин упростил получение статуса УБД

Кабинет Министров принял изменения в правительственные постановления, которые должны устранить бюрократические препятствия для военнослужащих, которые ранее получили статус участника боевых действий, а после начала полномасштабного вторжения россии снова встали на защиту Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Ранее из-за юридических коллизий и отсутствия четкого механизма такие защитники сталкивались с бюрократическими препятствиями и не могли оформить статус УБД за участие в боевых действиях. Принятые изменения окончательно устраняют эти барьеры.

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За какие периоды и виды деятельности предоставляют статус УБД

Изменения касаются военнослужащих и других лиц, имеющих право на статус участника боевых действий на разных основаниях, предусмотренных статьей 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»:

предыдущие периоды и специфические задания (пункты 1−18 части первой ст. 6): исполнение обязанностей на территории других государств, участие в разминировании, выполнение специальных заданий и т. п. ;

; антитеррористическая операция и ООС (пункты 19 и 20−25 части первой ст. 6): участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, а также осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях;

полномасштабное вторжение (пункт 19 и смежные основания ст. 6): участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины после 24 февраля 2022 года;

специальные формы привлечения (пункты 20−25 части первой ст. 6): участие в движении сопротивления, конфиденциальное сотрудничество и т. д.

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Что изменится для военных на практике

Принятые изменения предусматривают несколько важных новшеств:

статус участника боевых действий теперь предоставляется по общей процедуре независимо от того, имеет ли человек аналогичный статус, полученный ранее по другим пунктам закона;

если человек имеет право на статус на нескольких разных основаниях одновременно, ему выдается одно бумажное удостоверение на выбор. Информация о наличии статуса на других правовых основаниях будет подтверждаться удобной выпиской из Единого государственного реестра ветеранов войны;

процедуры приведены в соответствие с современными реалиями, в частности с учетом возможностей автоматического предоставления статуса через электронные реестры.

Нововведения должны помочь защитникам и защитницам сохранить право на предусмотренные законом социальные гарантии, льготы и выплаты и избежать проблем с их оформлением через юридические коллизии.