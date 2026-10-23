Кабмин упростил получение статуса УБД
За какие периоды и виды деятельности предоставляют статус УБД
- предыдущие периоды и специфические задания (пункты 1−18 части первой ст. 6): исполнение обязанностей на территории других государств, участие в разминировании, выполнение специальных заданий
и т. п.;
- антитеррористическая операция и ООС (пункты 19 и 20−25 части первой ст. 6): участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, а также осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях;
- полномасштабное вторжение (пункт 19 и смежные основания ст. 6): участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины после 24 февраля 2022 года;
- специальные формы привлечения (пункты 20−25 части первой ст. 6): участие в движении сопротивления, конфиденциальное сотрудничество
и т. д.
Что изменится для военных на практике
- статус участника боевых действий теперь предоставляется по общей процедуре независимо от того, имеет ли человек аналогичный статус, полученный ранее по другим пунктам закона;
- если человек имеет право на статус на нескольких разных основаниях одновременно, ему выдается одно бумажное удостоверение на выбор. Информация о наличии статуса на других правовых основаниях будет подтверждаться удобной выпиской из Единого государственного реестра ветеранов войны;
- процедуры приведены в соответствие с современными реалиями, в частности с учетом возможностей автоматического предоставления статуса через электронные реестры.
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