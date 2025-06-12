Сокращение помощи США: какие могут быть последствия — Институт изучения войны Сегодня 10:04 — Казна и Политика

Министр обороны США Пит Хегсет 10 июня заявил, что Соединенные Штаты намерены сократить свой бюджет на закупку вооружения для Украины в 2026 году. Но не уточнил масштабы запланированных сокращений.

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Хегсет заявил, что «мирное урегулирование путем переговоров» отвечает наилучшим интересам Украины, россии и Соединенных Штатов, но что «слово победа», а также путь к победе и миру не были четко определены.

В Институте изучения войны ( ISW ) дали анализ последствий.

Уменьшение военной помощи США Украине не приведет к устойчивому миру в Украине и не заставит президента россии путина пересмотреть свою теорию победы.

Как пишут эксперты, теория победы путина утверждает, что российские военные могут поддерживать постепенное продвижение на поле боя дольше, чем украинские силы могут обороняться, и дольше, чем Запад готов поддерживать Украину.

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ISW продолжает оценивать, что западная военная помощь, особенно та, которую только США могут оказать быстро и масштабно, остается решающей для того, чтобы украинские силы могли добиться решающих успехов на поле боя, и оказывает давление на путина, чтобы тот переоценил свою теорию победы.

Сокращение помощи США Украине дает россии большее преимущество на поле боя и, вероятно, придаст путину смелости продолжать войну и укрепит его веру в то, что россия может завоевать Украину.

Кремль продолжает атаковать Украину, используя риторику, которая представляет анахроническое толкование истории Украины, отрицает существование независимого украинского языка и культуры и дискредитирует украинское правительство.

ISW продолжает оценивать, что россия, скорее всего, продвигает такие нарративы, чтобы создать условия для выхода рф из любых будущих мирных соглашений с Украиной. В то же время россия поддерживает давнее требование, чтобы Украина согласилась на смену режима и установление пророссийского марионеточного правительства.

Российские чиновники также пытаются риторически отколоть Украину от ее западных партнеров и выступают за эскалацию российской ударной тактики в Украине, чтобы ослабить свою поддержку Украины.

Хотя украинские войска продолжают наносить удары по российским военным и оборонно-промышленным целям в тылу россии.

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