США планируют сократить расходы на вооружение для Украины в 2026 году Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Глава Минобороны США Пит Гегсет

Вашингтон намерен сократить бюджет на закупки вооружений для Украины в 2026 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны США Пита Гегсета.

Отвечая на вопросы конгрессменов о предстоящих поставках оружия, Гегсет подтвердил, что сокращения предусмотрены в проекте бюджета.

«Мы считаем, что мирное соглашение по переговорам — это лучшее решение как для Украины и россии, так и для Соединенных Штатов. Особенно учитывая сложную ситуацию в мире», — подчеркнул глава Пентагона.

Напомним, в апреле этого года президент США Дональд Трамп заявил , что его администрация одобрила оборонный бюджет страны в размере около 1 трлн долларов. «Мы очень экономим деньги, но нам нужно строить армию, и мы должны быть сильными, потому что сейчас вокруг много плохих сил», — сказал Трамп в Белом доме во время встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

приоритетах бюджета — проекты стратегического значения, в частности, противоракетная оборона «Золотой купол», кораблестроение, модернизация ядерного арсенала, обеспечение безопасности границ, а также повышение зарплат военнослужащих на 3,8%.

Кроме того, США требует от всех стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% внутреннего валового продукта.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон потратил $350 миллиардов на поддержку Украины в войне с россией. Однако эта цифра значительно превышает официальные данные Пентагона и межведомственной наблюдательной группы США, которая отслеживает ассигнования США в Украине. С 24 февраля 2022 года Конгресс США выделил Украине около 183 миллиардов долларов, по данным межведомственной наблюдательной группы, отвечающей за предоставление отчетов Конгрессу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.