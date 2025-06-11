США планируют сократить расходы на вооружение для Украины в 2026 году — Finance.ua
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США планируют сократить расходы на вооружение для Украины в 2026 году

Казна и Политика
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Глава Минобороны США Пит Гегсет
Глава Минобороны США Пит Гегсет
Вашингтон намерен сократить бюджет на закупки вооружений для Украины в 2026 году.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны США Пита Гегсета.
Отвечая на вопросы конгрессменов о предстоящих поставках оружия, Гегсет подтвердил, что сокращения предусмотрены в проекте бюджета.
«Мы считаем, что мирное соглашение по переговорам — это лучшее решение как для Украины и россии, так и для Соединенных Штатов. Особенно учитывая сложную ситуацию в мире», — подчеркнул глава Пентагона.
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Напомним, в апреле этого года президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация одобрила оборонный бюджет страны в размере около 1 трлн долларов. «Мы очень экономим деньги, но нам нужно строить армию, и мы должны быть сильными, потому что сейчас вокруг много плохих сил», — сказал Трамп в Белом доме во время встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
В приоритетах бюджета — проекты стратегического значения, в частности, противоракетная оборона «Золотой купол», кораблестроение, модернизация ядерного арсенала, обеспечение безопасности границ, а также повышение зарплат военнослужащих на 3,8%.
Кроме того, США требует от всех стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% внутреннего валового продукта.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон потратил $350 миллиардов на поддержку Украины в войне с россией. Однако эта цифра значительно превышает официальные данные Пентагона и межведомственной наблюдательной группы США, которая отслеживает ассигнования США в Украине. С 24 февраля 2022 года Конгресс США выделил Украине около 183 миллиардов долларов, по данным межведомственной наблюдательной группы, отвечающей за предоставление отчетов Конгрессу.
По материалам:
Finance.ua
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