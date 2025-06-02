Украина масштабировала производство оружия и может закрыть 40% потребностей ВСУ, — Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина масштабировала производство оружия и на сегодняшний день может закрывать около 40% потребностей ВСУ в оружии.
Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, которую транслировало «Суспільне».
«Украина должна становиться все более самодостаточной. Мы должны развивать нашу оборонную отрасль и имеем достижения — Украина лидер в дроновых технологиях. Нарастили наше производство на порядки — по некоторым в 35 раз, масштабировали производство оружия для наших оборонных нужд. Можем закрывать около 40% потребностей нашей армии», — проинформировал Сибига.
По словам министра, украинский ОПК производит и артиллерийские снаряды натовского образца, и артиллерийские системы.
«Нам нужна дополнительная поддержка по производству у украинских дополнительных видов вооружения. Мы не должны быть зависимы ни от одной страны по определенным видам вооружений: у нас есть военный опыт, сильные школы, у нас есть соответствующие специалисты», — сказал глава МИД Украины.
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