Продолжаются торговые переговоры между США и Китаем: реакция рынков — Finance.ua

Продолжаются торговые переговоры между США и Китаем: реакция рынков Сегодня 11:33

Продолжаются торговые переговоры между США и Китаем: реакция рынков

Высокопоставленные чиновники США и Китая во вторник возобновили торговые переговоры второй день подряд в Лондоне, надеясь достичь прорыва по экспортному контролю над такими товарами, как редкоземельные элементы, которые угрожают глобальным шоком в цепочке поставок и замедлением экономического роста.

Об этом пишет Reuters

Инвесторы надеются, что два государства смогут улучшить связи после того, как облегчение, вызванное предварительным торговым соглашением, заключенным в Женеве в прошлом месяце, сменилось новыми сомнениями.

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Ранее Вашингтон обвинил Пекин в блокировании экспорта, который имеет решающее значение для таких секторов как автомобильная, аэрокосмическая, полупроводниковая и оборонная промышленность.

Переговоры проходят в решающий момент для обеих экономик, поскольку таможенные данные показывают, что экспорт Китая в США в мае упал на 34,5%. Это крупнейшее падение с февраля 2020 года, когда вспышка пандемии COVID-19 перевернула мировую торговлю.

Хотя влияние на инфляцию в США и рынок труда пока было незначительным, доллар остается под давлением со стороны политики США.

Часто хаотическая политика Трампа по тарифам всколыхнула мировые рынки, вызвала заторы и путаницу в крупных портах, а также стоила компаниям десятков миллиардов долларов потерянных продаж и более высоких затрат.

Второй раунд встреч между двумя сторонами состоялся через четыре дня после телефонного разговора Трампа и Си, что стало их первым прямым взаимодействием с момента инаугурации Трампа 20 января.

После разговора Трамп заявил, что Си согласился возобновить поставки в США редкоземельных минералов и магнитов, а агентство Reuters сообщило, что Китай предоставил временные экспортные лицензии поставщикам редкоземельных металлов трех ведущих американских автопроизводителей.

Реакция рынков

Во вторник мировые фондовые рынки выросли, а доллар немного укрепился на фоне ожиданий второго дня переговоров между США и Китаем, поскольку появились осторожные сигналы, что напряжение между двумя крупнейшими экономиками мира может начать спадать.

По рынкам Азии, фьючерсы на европейские индексы EUROSTOXX 50 и FTSE поднялись примерно на 0,1%, как и американские фьючерсы на Nasdaq и S&P 500, которые также указывали на рост на открытии торгов в США.

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