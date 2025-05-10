США и Китай начали торговые переговоры — Finance.ua

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США и Китай начали торговые переговоры

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США и Китай начали торговые переговоры
США и Китай начали торговые переговоры
В субботу, 10 мая, в швейцарской Женеве начались первые официальные торговые переговоры между представителями США и Китая, после того, как в апреле Трамп объявил масштабные пошлины на китайские товары, на что Пекин ответил контрмерами по американскому импорту.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на китайские СМИ.
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Отмечается, что китайскую сторону на переговорах представляет вице-премьер-министр Хэ Лифэн, американскую делегацию возглавляет министр финансов Скотт Бессент.
В начале этой недели Бессент назвал эту встречу «важным шагом», однако призвал не ожидать от нее крупного торгового соглашения.
Ранее США установили минимальные 145% пошлины на большинство китайского импорта, а Китай ответил 125% пошлиной на большинство американского импорта.
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Эксперты по логистике считают, что из-за этого торговля между двумя сторонами резко падает.
Даже снижение таможенных ставок вдвое может оказаться недостаточным, чтобы существенно изменить уровень торговли между США и КНР. По мнению экономистов, пошлины в 50% станут началом восстановления нормального бизнеса между двумя странами.
В пятницу президент США Дональд Трамп допустил снижение пошлин на китайские товары до 80%, требуя от Китая «открыть свой рынок для США».
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По материалам:
Укрінформ
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