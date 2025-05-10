США и Китай начали торговые переговоры — Finance.ua

США и Китай начали торговые переговоры Сегодня 16:33

США и Китай начали торговые переговоры

В субботу, 10 мая, в швейцарской Женеве начались первые официальные торговые переговоры между представителями США и Китая, после того, как в апреле Трамп объявил масштабные пошлины на китайские товары, на что Пекин ответил контрмерами по американскому импорту.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на китайские СМИ.

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Отмечается, что китайскую сторону на переговорах представляет вице-премьер-министр Хэ Лифэн, американскую делегацию возглавляет министр финансов Скотт Бессент.

В начале этой недели Бессент назвал эту встречу «важным шагом», однако призвал не ожидать от нее крупного торгового соглашения.

Ранее США установили минимальные 145% пошлины на большинство китайского импорта, а Китай ответил 125% пошлиной на большинство американского импорта.

Эксперты по логистике считают, что из-за этого торговля между двумя сторонами резко падает.

Даже снижение таможенных ставок вдвое может оказаться недостаточным, чтобы существенно изменить уровень торговли между США и КНР. По мнению экономистов, пошлины в 50% станут началом восстановления нормального бизнеса между двумя странами.

В пятницу президент США Дональд Трамп допустил снижение пошлин на китайские товары до 80%, требуя от Китая «открыть свой рынок для США».

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Укрінформ По материалам:

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