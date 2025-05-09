Трамп предложил ввести 80% пошлины на товары из Китая накануне переговоров — Finance.ua
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Трамп предложил ввести 80% пошлины на товары из Китая накануне переговоров

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Трамп предложил ввести 80% пошлины на товары из Китая накануне переговоров
Трамп предложил ввести 80% пошлины на товары из Китая накануне переговоров
Президент США Дональд Трамп предложил ввести 80% пошлины на товары из Китая накануне начавшихся в субботу переговоров, призывая Пекин активнее открывать свои рынки для американской продукции.
Об этом он написал в Truth Social.
«80% пошлины на Китай выглядят правильно! Обращаюсь к Скотту Б.», — написал Трамп в социальных сетях в пятницу утром, имея в виду министра финансов Скотта Бессента.
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«Китай должен открыть свой рынок для США — это было бы полезно для них! Закрытые рынки больше не работают!», — добавил он в другом сообщении.
Напомним, США и Китай на этой неделе впервые с начала торговой войны при президентстве Дональда Трампа обсудят пошлины. Переговоры пройдут в Женеве 11−12 мая.
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Американскую делегацию возглавят министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир, китайскую — вице-премьер Хэ Лифен.
Бессент заявил в интервью Fox News, что цель переговоров — «деэскалация, а не большая сделка». По данным Financial Times, Пекин согласился на встречу после сигналов Вашингтона о возможном смягчении тарифной политики. В Минкоммерции Китая отметили, что решение было принято с учетом интересов бизнеса и глобальных ожиданий.
По материалам:
Forbes.ua
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