Китай придумал, как обходить пошлины Трампа за счет американцев — Finance.ua

Китай придумал, как обходить пошлины Трампа за счет американцев 07.05.2025, 01:31 — Мир

Китай придумал, как обходить пошлины Трампа за счет американцев

Китайские компании пытаются избежать пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, путем занижения стоимости отправляемых в США товаров: они пользуются схемой, которую американским службам сложно контролировать.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Financial Times проанализировала предложения китайских поставщиков химикатов и упаковки, которые обращаются в малые американские компании с предложением поставлять товары по схеме DDP (Delivery Duties Paid — «доставка с оплатой пошлин»). Это позволяет экспортеру покрывать таможенные расходы вместо импортера.

По словам самих поставщиков, они занижают заявленную стоимость грузов или меняют описание товара, чтобы уменьшить таможенные пошлины.

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«Все чаще китайские заводы предлагают американским компаниям „взять на себя пошлины“ и продавать товары по ценам ниже суммы пошлин, которые должны были бы уплатить», — сказал Райан Петерсен, CEO логистической платформы Flexport.

Эта практика подрывает усилия США вернуть производство в страну — одна из главных задач тарифной политики Трампа. В то же время, это может временно снизить цены для американских потребителей.

«Это обычная схема уклонения от пошлины», — отмечает Дан Гаррис, юрист, работающий с компаниями, которые импортируют из Китая. По его словам, власти могут привлечь к ответственности американских участников махинаций, но с китайскими партнерами сделать почти ничего не могут.

Аарон Рубин, владелец логистической компании ShipHero и бренда спортивного снаряжения 93 Brand, подтверждает: китайские поставщики прямо предлагали ему DDP с полной оплатой пошлин. «Они говорили: «Мы все покроем. Вы ничего не платите», — рассказывает он.

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Рубин сообщил о таких предложениях в таможенную службу США, но беспокоится, что конкуренты соглашаются на такие условия, получая несправедливое преимущество. «Мой бизнес не выдерживает конкуренции: я не могу платить 175% пошлины, когда другие не платят ничего», — говорит он.

Один производитель продуктов питания из Калифорнии рассказал, что после введения новых тарифов один китайский поставщик предложил «подправить счет-фактуру, чтобы избежать пошлины». «У меня был выбор: либо уволить работников, либо участвовать в мошенничестве», — сказал он.

Некоторые китайские компании также предлагали зарегистрироваться как «иностранный импортер-рекордсмен», то есть юридически отвечать за уплату пошлин. Но американское законодательство позволяет даже иностранным компаниям без присутствия в США внести небольшой залог и действовать как импортеры, что усложняет взыскание штрафов.

Економічна Правда По материалам:

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