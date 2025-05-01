Китай смягчает позицию по торговым переговорам с США — FT — Finance.ua
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Китай смягчает позицию по торговым переговорам с США — FT

Мир
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В Китае утверждают, что «не будет ничего плохого» в торговых переговорах с США. Это свидетельствует о смягчении позиции Пекина, ведь обе стороны ищут выход из тарифной войны.
Об этом сообщает Financial Times.
Как сообщается, в китайской соцсети Weibo пользователь под ником Yuyuan Tantian, связанный с государственным вещателем CCTV, написал, что Пекину не нужно разговаривать с США, пока Вашингтон не предпримет существенных мер. Однако, по его словам, если США хотят взаимодействовать с Китаем, то «в этом нет ничего плохого».
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Также пользователь ссылается на источники, утверждающие, что чиновники из США «активно обращались к Китаю», прося о переговорах по тарифам.
«Если это переговоры, то дверь открыта настежь. Если это борьба, мы доведем ее до конца», — говорится в сообщении.
По словам аналитиков, такие формулировки являются смягчением позиции Пекина. В частности, Эндрю Полк, соучредитель консультативной группы Trivium China, говорит, что публикация «закладывает основу для того, чтобы сесть за стол переговоров».
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«Это должно хорошо подойти внутренней аудитории и дать им прикрытие для начала переговоров», — отметил он.
В то же время научный сотрудник аналитического центра Китая и глобализации в Пекине Цичен Ван считает, что такая публикация свидетельствует о том, что Китай готов к торговым переговорам.
По его словам, такой метод сигнализации через аккаунты в соцсетях новый, но Пекин также использовал его во время первой торговой войны с США.
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Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп развязал торговую войну, установив пошлины на все товары из Китая на уровне 54%. С того времени Пекин отвечал симметрично, обещая идти до конца.
Позже Трамп поднял пошлины на китайские товары до 145%, а Пекин поднял пошлины на американские товары до 125%.
Недавно Трамп заявил, что тарифы на китайские товары «существенно снизятся», однако не будут отменены полностью.
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Также Трамп отметил, что торговое соглашение с Китаем может быть достигнуто, «но оно будет справедливым». Пока же обе стороны ищут способы смягчить последствия конфликта — каждая на своих условиях.
По материалам:
РБК-Україна
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