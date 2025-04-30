Китай создает список товаров производства США, освобожденных от 125% тарифов — Finance.ua
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Китай создает список товаров производства США, освобожденных от 125% тарифов

Мир
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Китай создает список товаров производства США, освобожденных от 125% тарифов
Китай создает список товаров производства США, освобожденных от 125% тарифов
Китай создал список товаров американского производства, которые будут освобождены от 125% тарифов, и тайно сообщает компаниям об этой политике. Таким образом Пекин стремится смягчить влияние своей торговой войны с Вашингтоном.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на два информированных источника.
Отмечается, что Китай уже предоставил тарифные льготы на отдельные товары, включая фармацевтические препараты, микрочипы и авиационные двигатели, и просит компании определить критически важные товары, в которых они нуждаются в беспошлинной торговле. Об этом агентство Reuters сообщало еще в пятницу. Однако о существовании так называемого белого списка ранее не сообщалось.
«Такой непубличный подход позволяет Пекину, который неоднократно заявлял, что готов бороться до конца, если США не отменят свои 145% тарифы, сохранять свою публичную позицию, а в частном порядке делать практические шаги для уступок», — отмечает агентство.
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По словам обоих источников, непонятно, сколько и каких товаров попало в список. Власти его не обнародовали ввиду того, что эта информация не является публичной.
По словам одного из источников, работающего в фармацевтической компании, которая торгует лекарствами американского производства в Китае, с компаниями связываются приватно и сообщают о существовании перечня товаров, которые будут освобождены от тарифов.
Источник сообщил, что в понедельник по этому списку с компанией связалось правительство шанхайского района Пудун. Ранее фирма лоббировала освобождение от тарифов, поскольку она полагается на американские технологии производства некоторых своих продуктов.
«Все еще есть много технологий, которые нам нужны от США», — сказал собеседник.
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Другой источник сообщил, что некоторые компании попросили приватно связаться с властями, чтобы узнать, подпадает ли их импортная продукция под освобождение от тарифов.
Список освобожденных от таможенных пошлин товаров также расширяется, пишет Reuters. Китай отказался от тарифов на импорт этана из США.
Основные переработчики этана уже обратились в Пекин с просьбой об отмене тарифов, поскольку США являются единственным поставщиком.
Министерство торговли и таможенное министерство Китая не ответили на запросы о комментариях.
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Два других источника сообщили, что Китай также проводит опрос компаний, чтобы оценить влияние тарифной войны.
На недавней встрече власти Восточного Китая попросили группу лоббистов иностранного бизнеса «сообщать обо всех критических ситуациях, вызванных тарифной напряженностью, для оценки конкретных случаев», сообщил Reuters осведомленный источник.
Собеседник отказался назвать город, где власти провели встречу, так она была тайной.
Чиновники в Сямэне, городе на юго-востоке провинции Фуцзянь, где расположены большой порт и производственная база электроники, также разослали в воскресенье опрос компаниям для оценки влияния тарифов, сообщил источник, непосредственно знакомый с этим вопросом.
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Опрос был направлен текстильным фирмам и компаниям, производящим полупроводники, и содержал вопросы о продукции, которой они торгуют с США, а также о предполагаемом влиянии американских и китайских тарифов на их бизнес, сообщил источник.
Ранее США приостановили 145% налоговую пошлину на электронику из Китая.
По материалам:
suspilne.media
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