Из-за пошлин Трампа для американцев значительно выросли в цене товары на Temu — Finance.ua

Из-за пошлин Трампа для американцев значительно выросли в цене товары на Temu 30.04.2025, 01:31 — Мир

Из-за пошлин Трампа для американцев значительно выросли в цене товары на Temu

Для американцев существенно выросли цены товаров на китайском маркетплейсе Temu, некоторая продукция подорожала почти вдвое.

Об этом сообщает Вloomberg.

Ранее освобожденные от любых сборов в соответствии с так называемым правилом «de minimis», посылки стоимостью до 800 долларов США теперь облагаются адвалорным налогом — 120% стоимости товара — или сбором за каждую почтовую отправку в размере не менее 100 долларов США, начиная со 2 мая. Temu, принадлежащая PDD Holdings, требует от клиентов платить эти сборы сверх первоначальной стоимости товара.

Анализ 14 товаров, являющихся бестселлерами Temu, показал, что налоги превышают их стоимость. Например, за сетевой фильтр стоимостью $19,49 по состоянию на 28 апреля нужно заплатить $27,56 импортных сборов, что в 1,41 раза больше его цены. Однако на уже имеющиеся на складах в США товары импортные надбавки не налагаются, что позволяет поддерживать цены на некоторые товары стабильными.

Более высокие расходы иллюстрируют влияние тарифов президента Трампа, и они рискуют изменить покупательную способность американцев. Рост цен на китайские товары является частью более широкой стратегии Трампа, направленной на то, чтобы заставить власти КНР искать торговое соглашение, которое сократит торговый дефицит между двумя странами.

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Однако поскольку запасы китайских товаров в США со временем истощаются, цены в конечном итоге могут возрасти, если пошлины на импорт из КНР останутся на уровне 145%.

Гигант быстрой моды Shein также поднял цены на свою продукцию в США, причем на некоторые товары рост составил более 300%.

Напомним, Китай без лишней огласки отменил 125% пошлины на некоторые американские полупроводники, чтобы облегчить последствия торговой войны с США для собственной технологической индустрии. Отмена пошлин касается интегральных микросхем, также известных как микрочипы или полупроводники.

Діло По материалам:

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