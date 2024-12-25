Temu стал самым скачиваемым бесплатным приложением в США по итогам 2024 года — Finance.ua

Temu стал самым скачиваемым бесплатным приложением в США по итогам 2024 года Сегодня 05:18 — Технологии&Авто

Temu стал самым скачиваемым бесплатным приложением в США по итогам 2024 года

Китайское приложение для покупок Temu стало самым скачиваемым бесплатным приложением в американском App Store по итогам 2024 года.

Об этом сообщает TechCrunch.

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Temu во второй раз обошел конкурентов, опередив Instagram Threads и TikTok.

Кто лидирует в рейтинге App Store в 2024 году

Популярное приложение для шопинга Temu, которое в прошлом году потеснило TikTok с первого места, в этом году снова возглавил список загрузок в США.

TikTok, столкнувшись с угрозой запрета в США, опустился на третье место. Вторую позицию заняло приложение Instagram Threads от Meta, которое продолжает активно набирать популярность.

В этом году в списке появился ChatGPT, занявший четвертое место и обошедший приложение Google Search. Это важный результат, ведь в прошлом году ChatGPT не попал даже в 10 лучших.

Какие позиции в рейтинге App Store занимают приложения Meta

Несмотря на снижение популярности, Meta продолжает удерживать места в 20 лучших.

Instagram — 6 место

— 6 место WhatsApp — 7 место

— 7 место Facebook — 13 место

Также в рейтинг попали CapCut (приложение от ByteDance), YouTube, Gmail, Google Maps, Shein и Telegram.

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Какие игры больше всего загружали из App Store в 2024 году

В категории игр наиболее скачиваемой игрой в США стала Block Blast!, вдохновленная тетрисом. В пятерку лидеров вошли:

1Block Blast!

2Monopoly Go!

3Roblox

4Call of Duty: Warzone Mobile

5Township

NBA 2K24 Arcade Edition признана лучшей игрой Apple Arcade в этом году.

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