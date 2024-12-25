Temu стал самым скачиваемым бесплатным приложением в США по итогам 2024 года — Finance.ua
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Temu стал самым скачиваемым бесплатным приложением в США по итогам 2024 года

Технологии&Авто
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Temu стал самым скачиваемым бесплатным приложением в США по итогам 2024 года
Temu стал самым скачиваемым бесплатным приложением в США по итогам 2024 года
Китайское приложение для покупок Temu стало самым скачиваемым бесплатным приложением в американском App Store по итогам 2024 года.
Об этом сообщает TechCrunch.
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Кто лидирует в рейтинге App Store в 2024 году

Популярное приложение для шопинга Temu, которое в прошлом году потеснило TikTok с первого места, в этом году снова возглавил список загрузок в США.
TikTok, столкнувшись с угрозой запрета в США, опустился на третье место. Вторую позицию заняло приложение Instagram Threads от Meta, которое продолжает активно набирать популярность.
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В этом году в списке появился ChatGPT, занявший четвертое место и обошедший приложение Google Search. Это важный результат, ведь в прошлом году ChatGPT не попал даже в 10 лучших.

Какие позиции в рейтинге App Store занимают приложения Meta

Несмотря на снижение популярности, Meta продолжает удерживать места в 20 лучших.
  • Instagram — 6 место
  • WhatsApp — 7 место
  • Facebook — 13 место
Также в рейтинг попали CapCut (приложение от ByteDance), YouTube, Gmail, Google Maps, Shein и Telegram.
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Какие игры больше всего загружали из App Store в 2024 году

В категории игр наиболее скачиваемой игрой в США стала Block Blast!, вдохновленная тетрисом. В пятерку лидеров вошли:
  • 1Block Blast!
  • 2Monopoly Go!
  • 3Roblox
  • 4Call of Duty: Warzone Mobile
  • 5Township
NBA 2K24 Arcade Edition признана лучшей игрой Apple Arcade в этом году.
По материалам:
speka.media
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