Минобороны назвало лидеров в использовании приложения «Армия+» — Finance.ua

Минобороны назвало лидеров в использовании приложения «Армия+» Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Минобороны назвало лидеров в использовании приложения «Армия+»

Военно-морские силы стали первыми в ВСУ, достигшими полной интеграции приложения «Армия+». Их военные части все без исключения обработали по крайней мере один электронный рапорт, который был далее согласован или отклонен с указанием причины в приложении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Кроме ВМС, в тройку лидеров по использованию «Армия+» попали Силы специальных операций (96% частей, обрабатывающих электронные рапорты) и Десантно-штурмовые войска — 93%.

Первое место в целом по ВСУ по количеству проработанных электронных рапортов продолжает удерживать 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада ДШВ, которая пересекла уже отметку в 700 рапортов через «Армия+».

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«Хочу также отметить Оперативное командование „Запад“ Сухопутных войск ВСУ. Как и ВМС, все их воинские части начали прорабатывать рапорты через приложение», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, что приложение «Армия+» запустили в начале августа. За это время в нем авторизовалось уже 450 000 военных, а количество поданных рапортов пересекло отметку в 35 000.

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