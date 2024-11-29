Минобороны назвало лидеров в использовании приложения «Армия+» — Finance.ua

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Минобороны назвало лидеров в использовании приложения «Армия+»

Казна и Политика
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Минобороны назвало лидеров в использовании приложения «Армия+»
Минобороны назвало лидеров в использовании приложения «Армия+»
Военно-морские силы стали первыми в ВСУ, достигшими полной интеграции приложения «Армия+». Их военные части все без исключения обработали по крайней мере один электронный рапорт, который был далее согласован или отклонен с указанием причины в приложении.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
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Кроме ВМС, в тройку лидеров по использованию «Армия+» попали Силы специальных операций (96% частей, обрабатывающих электронные рапорты) и Десантно-штурмовые войска — 93%.
Первое место в целом по ВСУ по количеству проработанных электронных рапортов продолжает удерживать 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада ДШВ, которая пересекла уже отметку в 700 рапортов через «Армия+».
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«Хочу также отметить Оперативное командование „Запад“ Сухопутных войск ВСУ. Как и ВМС, все их воинские части начали прорабатывать рапорты через приложение», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Напомним, что приложение «Армия+» запустили в начале августа. За это время в нем авторизовалось уже 450 000 военных, а количество поданных рапортов пересекло отметку в 35 000.
По материалам:
dev.ua
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