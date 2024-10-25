В приложении «Армия+» появилось пять новых видов рапортов — Finance.ua

В приложении «Армия+» появилось пять новых видов рапортов Сегодня 14:32 — Казна и Политика

В приложении «Армия+» появилось пять новых видов рапортов

В приложении «Армия+» стали доступны пять новых видов рапортов, в том числе на освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья и отпуск после освобождения из плена.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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«Два месяца назад Министерство обороны Украины разработало мобильное приложение для военнослужащих „Армия+“. И фактически Владимир Зеленский, запуская это мобильное приложение, анонсировал новую эру, а именно эру цифровизации нашей армии. Собственно, не прошло и двух месяцев с момента запуска, как сейчас мы уже имеем 340 тысяч военнослужащих в приложении „Армия+“, более тысячи присоединившихся к этому приложению военных частей и 10 тысяч электронных рапортов. И мы запускаем новый функционал „Армия+“ — это „Армия+ 2.0“, где будут добавлены 5 новых электронных рапортов. Это пять рапортов, которые касаются самых распространенных запросов от наших военнослужащих», — сообщила Черногоренко.

По ее словам, одним из наиболее распространенных запросов от военнослужащих был электронный рапорт в Армия+ на получение справки. Формы № 5. Эта справка предоставляется воинской частью для подтверждения, что военнослужащий проходит военную службу, и используется абсолютно для всех льгот, предоставляемых государством.

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Это значит, что этот рапорт теперь может быть простым, удобным, он может оформляться через конструктор в Армия+ в два клика. Командир сразу получает уведомление, push-нотификацию о том, что этот рапорт пришел от его личного состава, сможет утвердить или, наоборот, отклонить этот рапорт, но объясняя причину, почему этот рапорт отклонен", — пояснила замминистра.

Она призвала командиров активно внедрять и использовать этот инструмент.

Еще один рапорт, добавленный в функционале 2.0, — это рапорт на возможность выехать за пределы гарнизона. Кроме того, электронный рапорт можно подать на выплаты за подписание первого контракта, на освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья и на отпуск после освобождения из плена.

Отвечая на вопрос, когда в армии откажутся от бумажных рапортов, Черногоренко сообщила, что это может произойти через несколько месяцев.

«У нас сейчас такая цель, что в течение нескольких месяцев после того, как наши военные полностью привыкнут к электронным рапортам, это уже станет неотъемлемой частью жизни, мы будем отсекать бумажную форму. Есть амбиция добавлять от 5 до 10 электронных рапортов в месяц. Это новые виды, мы производим реинжениринг этих рапортов, упрощаем, как только они будут добавляться в Армия+, бумажный аналог этого рапорта будет отсекаться», — сообщила замминистра.

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Черногоренко добавила, что наиболее активно электронные рапорты внедряются в Десантно-штурмовых и Сухопутных войсках.

«Я хочу здесь отметить Десантно-штурмовые и Сухопутные войска, которые являются наиболее массовыми, и других наших коллег относительно очень высокого процента внедрения электронных рапортов. У некоторых родов/видов этот процент доходит до 90, и это действительно очень большой и классный показатель, что наша армия готова к цифровизации», — сообщила Черногоренко.

Она отметила, что Минобороны активно сотрудничает с Генеральным штабом, направляет рекомендации, чтобы электронные рапорты вводились как можно быстрее.

Укрінформ По материалам:

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