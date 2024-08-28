Что такое Армия ID и для чего он нужен: разъяснение Минобороны — Finance.ua

Что такое Армия ID и для чего он нужен: разъяснение Минобороны Сегодня 17:03 — Личные финансы

Что такое Армия ID и для чего он нужен: разъяснение Минобороны

Армия ID — это уникальный номер военнослужащего в приложении Армия+. Через него командиры могут подавать электронные рапорты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Военнослужащие могут обратиться к своему командиру для получения Армия ID. Его можно сохранить в приложении «Армия+», чтобы не вводить его постоянно.

Командир обязан сообщить ID-номер своим подчиненным. Если командир не передает бойцам свой номер — это считается нарушением.

Если военнослужащий конкретно подчинен командиру воинской части, то рапорт нужно направлять на Армия ID СЕДО части. Информацией о таком ID располагает делопроизводство.

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Напомним, 8 августа Минобороны запустило приложение для военных «Армия+». За это время в нем авторизовалось 100 000 военнослужащих.

В приложении доступно 11 видов рапортов, они собраны в 4 группы:

три типа рапорта на отпуск;

три рапорта на лечение, военно-врачебную комиссию, МСЭК;

три рапорта на получение направления лечения на ВВК, МСЭК;

рапорт на получение материальной помощи и рапорт на единовременное пособие.

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