Деперсонализация безопасности военных: как будет работать АрмияID — Finance.ua

Деперсонализация безопасности военных: как будет работать АрмияID Сегодня 11:01 — Казна и Политика

Деперсонализация безопасности военных: как будет работать АрмияID

Руководитель проекта Армия+ Роман Загородний рассказал, как будет работать АрмияID и рапорты в приложении для военных.

Об этом сообщает Эспрессо.

«Уже сейчас АрмияID предоставляет возможность обратиться к украинцам, к украинским сервисам, к украинским бизнесам. Если у вас есть необходимость, потребность или желание вознаграждать наших военнослужащих, мы можем это сделать вместе с вами через предоставление возможности обмена и подтверждения статуса, что военнослужащий действительно является военнослужащим», — сказал Загородний.

Он объяснил, что это могут быть разные скидки, бонусы, льготы на заправку топлива, бесплатные билеты и т. д.

Также руководитель проекта подчеркнул, что АрмияID является таким аперсонализированным имейлом или номером военного телефона.

«Если я увижу ваш номер телефона, или у вашего коллеги номер телефона, я по нему не пойму ничего, кто это. Но это такой способ контактировать. Мы придумали этот способ, почему? Чтобы деперсонализировать, и обеспечить безопасность, лучшую безопасность данных. Очень просто: кто твой командир, вот ему номер отправил, и система знает и отправляет ему», — рассказал он.

Загородний акцентировал, что Армия ID не является документом, а «кодовым никнеймом», согласно которому невозможно понять никакой информации.

«Если бы мы использовали, например, РНУКНП, у вашего РНУКНП есть дата рождения, ваш пол, и РНУКНП — это персональная информация. Это неправильно, некорректно с точки зрения безопасной и логической. Есть, пожалуйста, аперсонализированный ID. И что он нам дает? Показывает это человек военный, или это человек невоенный», — рассказал он.

В то же время руководитель проекта Армия+ проинформировал о рапортах для военных в приложении.

«Электронный рапорт имеет определенное время на жизнь. Например, рапорт по семейным обстоятельствам, отпуск, согласно этому новому порядку, имеет 48 часов в реакцию. Соответственно, если реакции нет, автоматическая система его отклоняет, он необработан. Есть на него определенный таймер, напоминание, и мы этот процесс пытались сделать удобными как для командиров, так и справедливый, честный, понятный солдатам», — пояснил Загородний.

Справка Finance.ua:

8 августа президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром обороны Рустемом Умеровым презентовали платформу Армия+;

Армию+ запускают с базовыми функциями — электронными рапортами и военными ID. По его словам, в дальнейшем приложение будут наполнять новыми сервисами, в том числе курсами и обучающими программами.



руководитель проекта «Армия+» Роман Загородний рассказал, что утечки персональных данных в сервисе не может быть, а до конца 2024 года в его пределах стремятся запустить приложения для семей военнослужащих.



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