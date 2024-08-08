Для военных запускают приложение «Армия+» с тремя сервисами: что там будет — Finance.ua

Для военных запускают приложение «Армия+» с тремя сервисами: что там будет Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Для военных запускают приложение «Армия+» с тремя сервисами: что там будет

Для военных сегодня, 8 августа 2024 года, запускают приложение «Армия+».

Об этом заявил офицер ВСУ и руководитель управления IT в Министерстве обороны Украины Олег Берестовой.

Цель

Цель приложения состоит в том, чтобы избавиться от лишних процессов, оцифровать оставшиеся и сделать их доступными через «Армия+». Это будет — постепенно.

По словам Олега Берестового, в первом релизе в приложении будет несколько сервисов: электронные рапорты, опрос, Армия ID.

Через «Армия+» можно будет подавать рапорты в несколько кликов. Подписать его двумя видами электронной подписи. Зная Армия ID командиров, отправить рапорт на согласование. После всех согласований, рапорт упадет в СЕДО бригады, где его подпишет комбриг", — объяснил Олег Берестовой.

Он конкретизировал, что в первом релизе приложения «Армия+» будет 11 самых популярных рапортов в четырех категориях, с которыми военные сталкиваются по службе.

Мы провели опрос 60к+ военных всех родов войск и ориентировались на наработки ОО «Принцип». Согласно этим данным, мы и взяли именно эти рапорты в первый релиз", — уточнил он.

Также Олег Берестовой отметил, что военных нативно спросят о личных деталях рапортов, что займет 2−3 минуты.

Кроме того, в приложении «Армия+» можно будет понимать, на каком этапе рапорт и какова его судьба. Никто не сможет его «потерять» или порвать на глазах. Все действия зафиксированы.

Что касается сервиса «Армия ID», то сейчас он нужен для безопасной идентификации в системе друг друга для согласований рапортов. Затем это будет ключом ко всем боевым системам военного. В результате Армия ID трансформируется в полноценный электронный военный документ — работа над этим ведется.

Армия+ не хранит персональные данные, они подтягиваются из банка и реестра «Оберег». Если девайс военного попадет к врагу, то администраторы заблокируют «учетную». Система подключена к мощной команде мониторинга киберинцидентов. Прошли КСЗИ, есть сертификат". Однако ни одна система не является непробиваемой, поэтому работа над безопасностью приложения будет проходить постоянно.

Олег Берестовой также назвал две проблемы, которые могут возникнуть: внедрение и идентификация как военнослужащего.

«Относительно внедрения мы ожидаем возможный саботаж по командирской вертикали. Потому что людям свойственно не доверять чему-то новому. Мы с ГШ для этого приготовили кучу разъяснений, инструкций и административных методов воздействия. Но и рассчитываем на ненасильственное влияние снизу вверх», — подчеркнул он.

Регистрация в системе как военнослужащего будет проходить через обмен с реестром «Оберег». Из-за того, что многие мобилизовывались не через свои ТЦК, а где пришлось.

В то же время Олег Берестовой уточнил, что приложение «Армия+» было создано военными для военных.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.