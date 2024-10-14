Минобороны анонсировало новые функции в приложении «Армия+»: что там будет — Finance.ua

Минобороны анонсировало новые функции в приложении «Армия+»: что там будет
Приложение Армия+ станет универсальным цифровым помощником военнослужащего, следующая версия получит новые функции, в частности обучение.
Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в ходе встречи с американской делегацией.
По ее словам, в будущем также появятся электронные военные билеты и социальные услуги и бонусы от бизнесов.
Как сообщила Черногоренко: «В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель — сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии. Мы стремимся сделать процесс мобилизации более прозрачным и информативным. Чтобы мотивированные люди, решившие добровольно вступить в ряды Сил обороны, получили полную картину возможностей службы».
Ключевые нововведения Армия+:
- обучающий модуль с базовой информацией о военном деле, который уже согласован с Генеральным штабом ВСУ;
- цифровой аналог военного билета, который будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный;
- систему бонусов, скидок и социальных льгот для военных.
Напомним, что за почти два месяца функционирования приложения «Армия+», в нем зарегистрировались 300 000 военнослужащих, а более 1 000 военных формирований организовали работу с электронными рапортами.
На сегодняшний день зарегистрированные в «Армии+» военнослужащие могут:
- подавать и согласовывать 11 видов электронных рапортов;
- генерировать Армия ID — уникальный номер военнослужащего в приложении;
- проходить опрос.
Эти функции доступны для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта Украины.
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