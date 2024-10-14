Минобороны анонсировало новые функции в приложении «Армия+»: что там будет — Finance.ua

Минобороны анонсировало новые функции в приложении «Армия+»: что там будет Сегодня 12:00 — Личные финансы

Минобороны анонсировало новые функции в приложении «Армия+»: что там будет

Приложение Армия+ станет универсальным цифровым помощником военнослужащего, следующая версия получит новые функции, в частности обучение.

Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в ходе встречи с американской делегацией.

По ее словам, в будущем также появятся электронные военные билеты и социальные услуги и бонусы от бизнесов.

Как сообщила Черногоренко: «В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель — сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии. Мы стремимся сделать процесс мобилизации более прозрачным и информативным. Чтобы мотивированные люди, решившие добровольно вступить в ряды Сил обороны, получили полную картину возможностей службы».

Ключевые нововведения Армия+:

обучающий модуль с базовой информацией о военном деле, который уже согласован с Генеральным штабом ВСУ;

цифровой аналог военного билета, который будет иметь такую ​​же юридическую силу, что и бумажный;

систему бонусов, скидок и социальных льгот для военных.

Напомним, что за почти два месяца функционирования приложения «Армия+», в нем зарегистрировались 300 000 военнослужащих, а более 1 000 военных формирований организовали работу с электронными рапортами.

На сегодняшний день зарегистрированные в «Армии+» военнослужащие могут:

подавать и согласовывать 11 видов электронных рапортов;

генерировать Армия ID — уникальный номер военнослужащего в приложении;

проходить опрос.

Эти функции доступны для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта Украины.

Економічна Правда По материалам:

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