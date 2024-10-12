Какое количество военных зарегистрировалось в приложении «Армия+» — Finance.ua
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Какое количество военных зарегистрировалось в приложении «Армия+»

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Какое количество военных зарегистрировалось в приложении «Армия+»
Какое количество военных зарегистрировалось в приложении «Армия+»
За почти два месяца функционирования приложения «Армия+», в нем зарегистрировались 300 000 военнослужащих, а более 1 000 военных формирований организовали работу с электронными рапортами.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
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Лидером внедрения сервиса стали десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.
На сегодняшний день зарегистрированные в «Армии+» военнослужащие могут:
  • подавать и согласовывать 11 видов электронных рапортов;
  • генерировать Армия ID — уникальный номер военнослужащего в приложении;
  • проходить опрос.
В настоящее время эти функции доступны для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта Украины.
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В перспективе приложение могут использовать все подразделения Сил обороны.
По словам заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко, в сентябре в «Армии+» ежедневно авторизовалось около 5 000 военных и подавалось до 200 электронных рапортов.
«Это приложение создали военные для самих же военных. И потому лучшая для нас обратная связь — это когда приложение начинают всё активнее использовать наши защитники и защитницы. И это часть цифровой трансформации нашей армии», — отметила она.
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Недавнее обновление «Армии+» позволило военнослужащим, испытавшим трудности с авторизацией, обновить свои данные непосредственно через приложение.
В следующей версии «Армии+» появится функционал обучения военному делу и расширится список электронных рапортов.
Напомним, приложение «Армия+» получило обновление — функцию исправления данных о военной службе. При этом генерируется номер заявки, чтобы можно было уточнить статус обновления данных.
По материалам:
Finance.ua
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