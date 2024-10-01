Без ТЦК: правительство разрешило воинским частям напрямую мобилизовать добровольцев — Finance.ua

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Без ТЦК: правительство разрешило воинским частям напрямую мобилизовать добровольцев

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Без ТЦК: правительство разрешило воинским частям напрямую мобилизовать добровольцев
Без ТЦК: правительство разрешило воинским частям напрямую мобилизовать добровольцев
Воинские части получили право проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить во время мобилизации. Соответствующее постановление было принято Кабинетом Министров Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Военнообязанные и резервисты-добровольцы смогут выбрать воинскую часть для службы без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки», — говорится в сообщении.
Командиры воинских частей получают полномочия непосредственно:
  • выдавать направление на военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе;
  • комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву во время мобилизации.
Список воинских частей, командиры которых смогут осуществлять призыв добровольцев, будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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«Мы максимально эффективно используем мотивацию украинцев защищать свое государство от российской вооруженной агрессии, давая возможность попасть на военную службу именно в то подразделение, которое избрали. Бригады получили инструменты, о которых уже давно просили — проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев. Это постановление является инструментом, который позволяет существенно уменьшить время рекрутинга и гарантирует, что каждый сможет присоединиться туда, где его желания и умения совпадают с потребностями обороны», — прокомментировал министр обороны Украины Рустем Умеров.
Напомним, ранее Министерство обороны разработало законопроект, который разрешает украинцам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн с помощью средств электронной идентификации.
Отсрочки от мобилизации в Украине будут действовать до 9 ноября, когда вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации.
По материалам:
Finance.ua
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