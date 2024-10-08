В Генштабе обещают расширить функционал цифрового приложения для военных — Finance.ua

В Генштабе обещают расширить функционал цифрового приложения для военных
Украинские военные в рамках проекта цифровизации ВСУ получили возможность обновить данные о службе. В ближайшем будущем планируется расширить список электронных рапортов, а также добавить новые функции.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генерального Штаба ВСУ.
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Согласно информации ведомства, украинские военные будут иметь альтернативу затратам времени на бумажную работу, если воспользуются приложением Армия+, который «создан военными для самих же военных», и предлагает функции по авторизации. Впоследствии, согласно официальной информации, функционал будет расширен.
В следующей версии появится функционал обучения военному делу. Также обещают расширить список электронных рапортов.
Согласно сообщению Генштаба, украинские военнослужащие сегодня могут представить и согласовать 11 видов электронных рапортов. Также предлагается сгенерировать уникальный идентификатор военного Армия ID.
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