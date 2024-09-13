За месяц работы в войсках через Армия+ пользователи подали 4000 рапортов — Finance.ua

За месяц работы в войсках через Армия+ пользователи подали 4000 рапортов Сегодня 11:44 — Казна и Политика

200 тысяч военных успешно прошли авторизацию в приложении Армия+. За месяц работы в армии через Армия+ пользователи подали 4000 рапортов.

Ежедневно в Армия+ регистрируется в среднем до 10 тыс. защитников и защитниц. Кроме того, обрабатывается две тысячи запросов на обновление данных от военнослужащих, у которых возникли сложности с авторизацией. В настоящее время функции Армия+ доступны военнослужащим Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта Украины. Впоследствии приложение будет масштабировано на все Силы обороны.

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«Месяц назад я вместе с сотнями гостей, в том числе из других стран, впервые с восторгом увидела, как двое военнослужащих за две минуты создали и согласовали первый в истории Украины электронный рапорт. Сегодня уже 200 тысяч военных могут использовать возможности Армия+. Дальше — больше. Обновление и новый функционал с учетом отзывов и комментариев военнослужащих. Армия+ становится инструментом изменений в армии, чтобы далее эти изменения в частности больно ощутил на себе враг», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Сегодня Армия+ позволяет военнослужащим генерировать уникальный номер военнослужащего под названием Армия ID, создавать, представлять и согласовывать электронные рапорты и проходить опрос. Сейчас идет второй опрос об использовании боевых систем в армии. Пройти его военнослужащие могут до 20 сентября.

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«Прошел месяц как Армия+ работает в войсках. Его возможности уже оценили 200 тысяч военнослужащих. Приложение внедряют более 600 воинских частей. Благодарен всем военнослужащим — от солдат и командиров на линии фронта и до делопроизводства в штабах — за организацию работы с электронными рапортами и использование современных инструментов, которые делают нас сильнее и эффективнее врага», — подчеркнул заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко.

borgexpert По материалам:

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