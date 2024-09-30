В Армия+ добавили новую услугу — Finance.ua

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В Армия+ добавили новую услугу

Личные финансы
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В Армия+ добавили новую услугу
В Армия+ добавили новую услугу
Приложение Армия+ получило обновление — функцию исправления данных о военной службе. При этом генерируется номер заявки, чтобы можно было уточнить статус обновления данных.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
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С запуском Армия+ определенная часть военнослужащих столкнулась с тем, что информация об их службе не отображается в приложении. Чаще всего это случалось из-за того, что операторы ТЦК и СП не оцифровали данные об актуальном статусе учета гражданина. Для исправления данных пользователю необходимо было установить Резерв+, и через него отправить запрос.
«Только за первые четыре недели релиза данные о своей службе актуализировали более 60 тысяч военных, в том числе через Резерв+. Это было неудобно, требовало установить еще одно приложение и не давало военному обратной связи по его заявке на обновление данных. Поэтому был разработан функционал, позволяющий обновить информацию о своей службе через Армия+ в несколько кликов и получить номер заявки, чтобы дальше уточнить по ней статус», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
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Что нужно сделать для обновления статуса в Армии+:
  • загрузить или обновить приложение и авторизоваться;
  • если информация в реестре отсутствует, на экране появится сообщение «Мы не нашли сведений о вашей военной службе», тогда нужно нажать «Я точно действующий военный»;
  • заполнить форму, указать необходимые данные и отправить;
  • получить номер заявки, благодаря которому можно отслеживать ее статус, и ожидать уведомления о результате.
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За полтора месяца работы в Армия+ авторизовалось более 270 тысяч военнослужащих. Приложение внедрили 1 тысяча воинских частей, а также было подано 7 тысяч электронных рапортов, имеющих юридический статус бумажного.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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