Как будет работать новый механизм перевода военных через «Армия+» — объяснение Минобороны — Finance.ua
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Как будет работать новый механизм перевода военных через «Армия+» — объяснение Минобороны

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Как будет работать новый механизм перевода военных через «Армия+» — объяснение Минобороны
Как будет работать новый механизм перевода военных через «Армия+» — объяснение Минобороны
В приложении «Армия+» появилась возможность оформить электронный рапорт на перевод военных между частями. Перевод будет возможен не чаще одного раза в год и после 6 месяцев службы в текущем подразделении.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в Facebook.
«Я уверена, что наши военные, опираясь на собственный опыт и пожелания, имеют право самостоятельно выбирать подразделение, в котором они будут служить. Это ключ к формированию сильной и боеспособной армии», — говорится в сообщении.

Как это будет работать

По словам Черногоренко, из документов необходимы только копия военного билета или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от бригады, в которую планируется перевод. При наличии медицинских показаний также заключение ВВК.
При отсутствии оснований для отказа процесс от подачи рапорта до подписания приказа будет занимать меньше недели.
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Контролировать соблюдение процедуры будет система случайных проверок: структурное подразделение Минобороны, ответственное за защиту прав военнослужащих, произвольно проверяет не менее 1% рапортов в месяц. При выявлении нарушений рапорт рассматривается повторно в течение 24 часов.
Перечень боевых частей, куда возможен перевод, формирует и обновляет Генеральный штаб ВСУ.
Новый порядок позволит военным переводиться:
  • из тыловых частей в боевые или тыловые;
  • из боевых частей в боевые;
  • из боевых частей в тыловые по заключению ВВК, если лицо не занимает в своей бригаде должность, соответствующую выводу ВВК.
Напомним, об этой услуге 12 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны Украины и ВСУ. Мы об этом договорились на встрече с гражданским обществом в октябре», — рассказал глава государства.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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