Как будет работать новый механизм перевода военных через «Армия+» — объяснение Минобороны
В приложении «Армия+» появилась возможность оформить электронный рапорт на перевод военных между частями. Перевод будет возможен не чаще одного раза в год и после 6 месяцев службы в текущем подразделении.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в Facebook.
«Я уверена, что наши военные, опираясь на собственный опыт и пожелания, имеют право самостоятельно выбирать подразделение, в котором они будут служить. Это ключ к формированию сильной и боеспособной армии», — говорится в сообщении.
Как это будет работать
По словам Черногоренко, из документов необходимы только копия военного билета или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от бригады, в которую планируется перевод. При наличии медицинских показаний также заключение ВВК.
При отсутствии оснований для отказа процесс от подачи рапорта до подписания приказа будет занимать меньше недели.
Контролировать соблюдение процедуры будет система случайных проверок: структурное подразделение Минобороны, ответственное за защиту прав военнослужащих, произвольно проверяет не менее 1% рапортов в месяц. При выявлении нарушений рапорт рассматривается повторно в течение 24 часов.
Перечень боевых частей, куда возможен перевод, формирует и обновляет Генеральный штаб ВСУ.
Новый порядок позволит военным переводиться:
- из тыловых частей в боевые или тыловые;
- из боевых частей в боевые;
- из боевых частей в тыловые по заключению ВВК, если лицо не занимает в своей бригаде должность, соответствующую выводу ВВК.
Напомним, об этой услуге 12 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны Украины и ВСУ. Мы об этом договорились на встрече с гражданским обществом в октябре», — рассказал глава государства.
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