Приложение «Армия+» получило новую функцию: перевод для нацгвардейцев — Finance.ua

Приложение «Армия+» получило новую функцию: перевод для нацгвардейцев Сегодня 12:18 — Личные финансы

Приложение «Армия+» получило новую функцию: перевод для нацгвардейцев

Для воинов Национальной гвардии Украины стал доступен перевод через государственное приложение «Армия+».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Читайте также Военные смогут подать рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику через Армию+

На первом этапе для воинов Нацгвардии открыт перевод внутри Нацгвардии. В планах добавить возможность переводов между подразделениями Вооруженных сил Украины. Также в «Армия+» в скором времени добавят подразделения пограничников.

Сейчас уже есть 3607 позитивных решений о переводе для воинов Вооруженных сил Украины.

Как воспользоваться услугой

Чтобы подать рапорт, необходим военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевестись.

Дополнительно может потребоваться заключение ВВК для перевода в связи с состоянием здоровья. Запрос автоматически отправляется в Кадровый центр ВСУ, где он будет рассмотрен в течение 72 часов.

Если военный получит отказ, ему укажут на причины.

Читайте также Минобороны назвало лидеров в использовании приложения «Армия+»

Напомним, в ноябре в приложении «Армия+» появилась возможность оформить электронный рапорт на перевод военных между частями. Перевод возможен не чаще одного раза в год и после 6 месяцев службы в текущем подразделении.

Также приложение Армия+ получило обновление — функцию исправления данных о военной службе. При этом генерируется номер заявки, чтобы можно было уточнить статус обновления данных.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.