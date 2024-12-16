Приложение «Армия+» получило новую функцию: перевод для нацгвардейцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Приложение «Армия+» получило новую функцию: перевод для нацгвардейцев

Личные финансы
19
Приложение «Армия+» получило новую функцию: перевод для нацгвардейцев
Приложение «Армия+» получило новую функцию: перевод для нацгвардейцев
Для воинов Национальной гвардии Украины стал доступен перевод через государственное приложение «Армия+».
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.
Читайте также
На первом этапе для воинов Нацгвардии открыт перевод внутри Нацгвардии. В планах добавить возможность переводов между подразделениями Вооруженных сил Украины. Также в «Армия+» в скором времени добавят подразделения пограничников.
Сейчас уже есть 3607 позитивных решений о переводе для воинов Вооруженных сил Украины.

Как воспользоваться услугой

Чтобы подать рапорт, необходим военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевестись.
Дополнительно может потребоваться заключение ВВК для перевода в связи с состоянием здоровья. Запрос автоматически отправляется в Кадровый центр ВСУ, где он будет рассмотрен в течение 72 часов.
Если военный получит отказ, ему укажут на причины.
Читайте также
Напомним, в ноябре в приложении «Армия+» появилась возможность оформить электронный рапорт на перевод военных между частями. Перевод возможен не чаще одного раза в год и после 6 месяцев службы в текущем подразделении.
Также приложение Армия+ получило обновление — функцию исправления данных о военной службе. При этом генерируется номер заявки, чтобы можно было уточнить статус обновления данных.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.