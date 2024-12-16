Приложение «Армия+» получило новую функцию: перевод для нацгвардейцев — Finance.ua

Приложение «Армия+» получило новую функцию: перевод для нацгвардейцев
Для воинов Национальной гвардии Украины стал доступен перевод через государственное приложение «Армия+».
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.
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На первом этапе для воинов Нацгвардии открыт перевод внутри Нацгвардии. В планах добавить возможность переводов между подразделениями Вооруженных сил Украины. Также в «Армия+» в скором времени добавят подразделения пограничников.
Сейчас уже есть 3607 позитивных решений о переводе для воинов Вооруженных сил Украины.
Как воспользоваться услугой
Чтобы подать рапорт, необходим военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевестись.
Дополнительно может потребоваться заключение ВВК для перевода в связи с состоянием здоровья. Запрос автоматически отправляется в Кадровый центр ВСУ, где он будет рассмотрен в течение 72 часов.
Если военный получит отказ, ему укажут на причины.
Напомним, в ноябре в приложении «Армия+» появилась возможность оформить электронный рапорт на перевод военных между частями. Перевод возможен не чаще одного раза в год и после 6 месяцев службы в текущем подразделении.
Также приложение Армия+ получило обновление — функцию исправления данных о военной службе. При этом генерируется номер заявки, чтобы можно было уточнить статус обновления данных.
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