Военные смогут подать рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику через Армию+ — Finance.ua

Военные смогут подать рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику через Армию+ 11.12.2024, 11:44 — Личные финансы

Военные смогут подать рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику через Армию+

Военнослужащие смогут в приложении Армия+ подать электронный рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику и в течение 72 часов с момента согласования рапорта получить вознаграждение.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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«Запускаем этот важнейший инструмент поддержки и мотивации наших защитников. Благодаря Армии+ каждый военнослужащий может быстро, без лишних бумаг и бюрократии, предоставить информацию об успешном выполнении боевого задания и получить заслуженное вознаграждение в течение 72 часов с момента согласования рапорта», — сообщила Черногоренко.

Она отметила, что государство должно быть быстрым и человечным сервисом, а армия — современной и эффективной.

Напомним, Кабинет Министров запускает экспериментальный проект, который позволит военнослужащим через портал «Дія» получить несколько новых услуг. Военные смогут через портал «Дія» оформить: статус лица с инвалидностью в результате войны; денежную помощь раненым; назначение пенсии по инвалидности; обеспечение средствами реабилитации; жилищно-коммунальные льготы; услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.

На сайтах по поиску работы появляется все больше предложений работы для ветеранов войны, однако они все равно нередко сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Больше всего вакансий для ветеранов предлагают в сфере ритейла, на производстве, в сфере охраны и безопасности, логистики (водителей и грузчиков), а также на строительстве (разнорабочих и строителей).

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