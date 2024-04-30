В Минобороны озвучили размер вознаграждений за уничтоженную вражескую технику — Finance.ua

В Минобороны озвучили размер вознаграждений за уничтоженную вражескую технику
Украинские военнослужащие могут получить денежную выплату за уничтожение вражеской техники.
Об этом сообщает спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
Как рассказал Лазуткин:
- подбитие вражеского военного автомобиля «стоит» 12,18 тысячи гривен;
- танк — 48,72 тысячи гривен;
- бронированная машина — 40 тысяч гривен;
- самолет или вертолет — более 100 тысяч гривен;
- корабль первого ранга — 243 тысячи гривен.
«Скажем так, очередную „Москву“ тоже есть серьезный стимул уничтожать», — заметил он.
Спикер Минобороны отметил, что для получения премии важно, чтобы в журнале боевых действий была запись о достижениях. В частности, желательна фото или видеофиксация.
«Учитывая, что сейчас ведется современная высокотехнологичная война и практически на каждом командном пункте есть картинка с беспилотника с поля боя, поэтому это не должно быть большой проблемой», — пояснил Лазуткин.
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