В Минобороны озвучили размер вознаграждений за уничтоженную вражескую технику — Finance.ua

В Минобороны озвучили размер вознаграждений за уничтоженную вражескую технику Сегодня 20:09 — Личные финансы

Украинские военнослужащие могут получить денежную выплату за уничтожение вражеской техники.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Как рассказал Лазуткин:

подбитие вражеского военного автомобиля «стоит» 12,18 тысячи гривен;

танк — 48,72 тысячи гривен;

бронированная машина — 40 тысяч гривен;

самолет или вертолет — более 100 тысяч гривен;

корабль первого ранга — 243 тысячи гривен.

«Скажем так, очередную „Москву“ тоже есть серьезный стимул уничтожать», — заметил он.

Спикер Минобороны отметил, что для получения премии важно, чтобы в журнале боевых действий была запись о достижениях. В частности, желательна фото или видеофиксация.

«Учитывая, что сейчас ведется современная высокотехнологичная война и практически на каждом командном пункте есть картинка с беспилотника с поля боя, поэтому это не должно быть большой проблемой», — пояснил Лазуткин.

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