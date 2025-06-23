ТОП-7 городов Италии с самыми высокими налогами для туристов — Finance.ua
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ТОП-7 городов Италии с самыми высокими налогами для туристов

Мир
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ТОП-7 городов Италии с самыми высокими налогами для туристов
ТОП-7 городов Италии с самыми высокими налогами для туристов
Есть семь городов Италии, где самые высокие туристические налоги в стране.
Об этом пишет Travel Off Path.
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Рим

В итальянской столице с туристов взимается налог за каждую ночь, проведенную в отеле, и зависит он от его класса: 10 евро — для пятизвездочных отелей, 7,5 евро — для четырехзвездочных отелей, 6 евро — для трехзвездочных отелей и частных апартаментов.
Паре туристов придется заплатить дополнительно 75 евро за пять ночей в отеле категории четыре звезды.

Венеция

Кроме того, этот живописный город берет плату от 5 до 10 евро за вход в определенные дни года, там еще и действует налог за проживание — от 1 до 5 евро за ночь, в зависимости от категории объекта размещения.
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Флоренция

В этом городе туристы должны платить дополнительный налог, если они ночуют в отелях от 1 до 7 ночей: 8 евро — для пятизвездочных отелей, 7 евро — для четырехзвездочных отелей, 5,5 евро — для всех других вариантов размещения.

Милан

В этом северном итальянском городе ночные тарифы действуют до двух недель: 5 евро — для пятизвездочных и четырехзвездочных отелей, 4 евро — для трехзвездочных отелей, 4 евро — для всех остальных вариантов размещения.

Болонья

Кулинарная столица Италии временно повысила свои тарифы на 2025 год, используя систему, основанную на цене вашего номера на человека. Для большинства типичных пребываний в отеле (в диапазоне от 31 до 121 евро за ночь) необходимо заплатить от 5,80 до 6,50 евро на человека за ночь.
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Неаполь

Останавливаясь в течение двух недель на родине пиццы, следует быть готовым дополнительно заплатить за каждую ночь по: 6 евро — для пятизвездочных отелей, 5,5 евро — для четырехзвездочных отелей, 4,5 евро — для всех других вариантов размещения.

Побережье Амальфи

Правила в этом популярном туристическом регионе меняются от города к городу, но в среднем это от 3 до 5 евро за ночь с каждого туриста.
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Напомним, в Италии проживают около 180 тыс. украинских беженцев, большинство из которых поселилось в северных регионах страны, где легче найти работу и получить поддержку.
Что в Европе можно посетить очень дешево или бесплатно
По материалам:
Finance.ua
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