Заработки в Италии: какой доход нужно иметь, чтобы остаться там жить — Finance.ua

Заработки в Италии: какой доход нужно иметь, чтобы остаться там жить Сегодня 19:03 — Личные финансы

Заработки в Италии: какой доход нужно иметь, чтобы остаться там жить

По данным Numbeo, Италия занимает 40-е место по уровню жизни населения в мире, опережая Грецию, Турцию и Грузию. Этот рейтинг учитывает основные критерии жизни: экономическое положение, покупательную способность, уровень преступности, здравоохранение и экологическую ситуацию.

Об этом пишет Ukraine Puls.

По состоянию на сентябрь прошлого года страна приняла около 167 тысяч украинцев, хотя в последнее время наблюдается небольшой отток — около 1310 человек покинули Италию.

Стоимость жилья и коммунальные услуги

Стоимость жизни в Италии существенно отличается в зависимости от региона. В крупных городах, таких как Милан и Турин, цены значительно выше по сравнению с южными регионами. К примеру, в Болонье можно арендовать жилье от 650 евро при средней зарплате 1640 евро, а во Флоренции аренда начинается от 730 евро при средней зарплате 1590 евро.

Однокомнатная квартира в центре города обойдется в 600−1000 евро в месяц, а в спальном районе — 400−700 евро. Для большой семьи трехкомнатные апартаменты будут стоить 1100−1900 евро в центре и 700−1200 евро в пригороде.

Коммунальные услуги, включая электричество, отопление, водоснабжение и вывоз мусора, вытягивают из бюджета семьи до 240 евро ежемесячно.

Транспортные расходы

Пользование собственным автомобилем в Италии довольно дорогое — литр бензина стоит около 1,8 евро, что является одной из самых высоких цен в мире. Общественный транспорт гораздо доступнее: месячный проездной стоит всего 35 евро, а одна поездка на автобусе — 1,2 евро.

Читайте также Особенности ПДД и суммы штрафов в Италии

Такси также доступно: начальная цена — 5 евро, километр поездки — около 1,5 евро.

Питание и развлечения

На питание среднестатистическая семья тратит около 430 евро в месяц.

Цены в супермаркетах:

литр молока — 1,5 евро;

килограмм сыра — 13 евро;

яйца (12 шт) — 3.40 евро;

картофель (1 кг) — 1.60 евро;

яблоко (1 кг) — 2 евро;

говядина (1 кг) -15 евро;

куриные грудки (1 кг) — 11 евро.

Ужин на двоих в ресторане может стоить от 29 до 51 евро, в зависимости от кухни и уровня заведения. Быстрое питание доступнее: комбо-меню в McDonald’s стоит около 10 евро, а чашка капучино — 1,6 евро.

Дополнительные расходы

Образование детей требует значительных средств: обучение в международной начальной школе стоит около 9250 евро в год, а месяц в частном садике — 520 евро. Медицинское обслуживание тоже не дешево: визит к врачу обойдется примерно в 90 евро.

Читайте также Как получить кредит в Италии: условия и документы

В общем, для удобной жизни в Италии семье необходимо рассчитывать на ежемесячные расходы от 1061 евро без учета аренды жилья. При этом следует помнить, что расходы могут существенно отличаться в зависимости от региона проживания и образа жизни семьи.

Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.