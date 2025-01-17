Особенности ПДД и суммы штрафов в Италии — Finance.ua

Особенности ПДД и суммы штрафов в Италии Сегодня 08:30 — Личные финансы

Особенности ПДД и суммы штрафов в Италии

Штрафы для водителей в Европе варьируются в зависимости от страны, нарушения и даже места, где произошло правонарушение. Кроме того, штрафы в Европе могут существенно отличаться не только по суммам, но и по системе их наложения. Так, во многих странах есть возможность скидки в случае уплаты штрафа в течение определенного времени.

В Италии, если путешествуете с двумя или более домашними любимцами, нужно купить специальную клетку или сетку, в противном случае — солидный штраф.

Парковаться можно только в направлении движения.

Знак Zona traffico limitato ограничивает движение частного транспорта в исторических центрах городов. На табличке указаны дни и время, когда движение запрещено.

Разрешенное содержание алкоголя в крови водителя — 0,5 промилле.

Заплатить штраф, размер которого не превышает 350 евро, можно на месте правонарушения — за это даже предусмотрена скидка.

За нарушение ПДД в ночное время сумма штрафа автоматически растет на 30%.

Размеры штрафов за самые популярные нарушения

За игнорирование знака Zona traffico limitato придется заплатить 100 евро.

За превышение скорости до 10 км/ч — от 20 до 75 евро.

За превышение скорости от 10 до 40 км/ч — до 100 евро.

За превышение скорости свыше 40 км/ч — от 190 до 760 евро.

За обгон под запрещающим знаком или на мосту — 75 до 300 евро.

За проезд по зоне ограниченного движения — 100 евро.

За нарушение правил парковки — от 19 евро.

За содержание алкоголя в крови водителя 0,8 промилле — 2 тыс. евро.

За содержание алкоголя в крови водителя 1,5 промилле и выше — 6 тыс. евро и обязательное лишение прав.

Напомним, итальянские банки предлагают разные виды кредитов, среди которых самые популярные — ипотечный (mutuo ipotecario) для покупки недвижимости; потребительский кредит (credito al consum) на личные расходы; автокредит (prestito auto). Получение кредита в Италии возможно как резидентам, так и иностранцам, но условия и необходимые документы могут отличаться в зависимости от статуса заемщика. Большинство банков требует наличие вида на жительство (permesso di soggiorno) в Италии. Это относится как к долгосрочному пребыванию, так и к временному разрешению для работы или обучения.

Итальянская налоговая система характеризуется прогрессивным налогообложением доходов, разными ставками для предприятий и социальными взносами, обеспечивающими широкий спектр социальных услуг. Важной составляющей являются региональные различия в налогах и льготах для малых предприятий.

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