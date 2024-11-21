Как получить кредит в Италии: условия и документы — Finance.ua
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Как получить кредит в Италии: условия и документы

Кредит&Депозит
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Как получить кредит в Италии: условия и документы
Как получить кредит в Италии: условия и документы
Основными факторами, влияющими на выдачу кредита в Европе, являются кредитная история заемщика, наличие постоянного дохода, гражданство или вид на жительство, а также подтверждение платежеспособности. В зависимости от типа кредита (ипотека, автокредит, потребительский кредит, кредит на бизнес) требования к заемщику могут изменяться.
Об этом говорится в статье Finance.ua Как получить кредит в Европе: условия, документы и рекомендации.
Итальянские банки предлагают разные виды кредитов, среди которых самые популярные — ипотечный (mutuo ipotecario) для покупки недвижимости; потребительский кредит (credito al consum) на личные расходы; автокредит (prestito auto).
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Получение кредита в Италии возможно как резидентам, так и иностранцам, но условия и необходимые документы могут отличаться в зависимости от статуса заемщика.

Основные условия для получения кредита

Большинство банков требует наличие вида на жительство (permesso di soggiorno) в Италии.
Банки требуют подтверждения стабильного дохода. Это могут быть как доходы от работы, так и предпринимательской деятельности. Многие банки требуют трудовой контракт на неопределенный срок (contratto a tempo indeterminato).
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Банки проверяют кредитную историю заемщика, включая возможные записи в долговых базах Италии и других стран. Отсутствие кредитной истории может привести к более строгим требованиям к заемщику. В случаях отсутствия постоянной работы или стабильного дохода банк может требовать предоставления поручителя (fidejussore) с итальянским гражданством.
Для ипотечного кредита иностранцам обычно нужно иметь 20−40% стоимости недвижимости в качестве первоначального взноса.

Список документов для получения кредита

Для оформления кредита в испанских банках обычно требуются следующие документы:
  • загранпаспорт;
  • идентификационный код (Codice Fiscale), получаемый в Италии и необходимый для финансовых операций;
  • вид на жительство (permesso di soggiorno);
  • справка о доходах и налоговые декларации из страны проживания;
  • справка с места работы или договор о найме;
  • выписки с банковских счетов за последние 6−12 месяцев;
  • налоговая декларация (декларация о доходах, Modello 730 или Modello Unico) для самозанятых лиц;
  • наличие итальянского банковского счёта.
Вы можете подать заявку на получение кредита непосредственно в банк или воспользоваться услугами финансового брокера. Банк оценивает вашу платежеспособность и проверяет документы. Обычно этот процесс занимает 1−2 недели. После оценки документов банк предоставляет окончательное решение и в случае одобрения выплачивает кредит.
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В Италии иностранцы могут обратиться к банкам, таким как Intesa Sanpaolo, UniCredit и BNL, которые часто предлагают кредиты для иностранцев.
Средняя ставка для ипотечных ссуд колеблется в пределах 4,5−5%, а для потребительских кредитов — 5−6% годовых.
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Сравнить и взять кредит 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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