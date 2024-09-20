Из Италии и Греции в популярные страны: Ryanair запускает новые рейсы — Finance.ua
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Из Италии и Греции в популярные страны: Ryanair запускает новые рейсы

Личные финансы
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Из Италии и Греции в популярные страны: Ryanair запускает новые рейсы
Из Италии и Греции в популярные страны: Ryanair запускает новые рейсы
Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал новые направления, что поможет улучшить связь между странами.
Об этом сообщают на официальной странице лоукостера Ryanair.
Речь идет о новых маршрутах на весенне-летний период 2025 года, которые должны соединить Италию и Грецию с такими странами, как Латвия, Бельгия, Греция, Израиль и Польша.

Новые рейсы в Польшу

На официальной странице лоукостера Ryanair в Facebook появился пост-анонс о запуске новых рейсов из аэропорта Милан-Мальпенс. Среди направлений польские Краков и Жешув.
Из Милана в Краков получится добраться за 1 час 55 минут, полеты выполняются трижды в неделю. Стоимость билетов — от 15 евро.
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Полет из Милана в Жешув также займет 1 час 55 минут и будет возможен дважды в неделю. Билет в одну сторону можно забрать за 26 евро.
Из Милана-Мальпенсы анонсировали рейсы и в другие города ЕС:
  • Афины,
  • Будапешт,
  • Таллин,
  • Майорка,
  • Париж,
  • Фуэртевентура,
  • Марракеш,
  • Реджо-ди-Калабрия.

5 новых рейсов из Ханьи и Рима

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о планах открыть несколько новых маршрутов весной и летом 2025 года. Предстоящие рейсы улучшат сообщения между Италией и Грецией, а также несколькими другими странами, включая Латвию, Бельгию и Израиль.
Список новых рейсов:
  • Ханья — Тель-Авив: с 30 марта 2025 года, трижды в неделю,
  • Рим FCO — Брюссель Шарлеру: (в календаре системы бронирования нет конкретных дней полета);
  • Рим FCO — Корфу: с 6 мая 2025 года, дважды в неделю,
  • Рим FCO — Рига: с 30 марта 2025 года, трижды в неделю,
  • Рим FCO — Родос: (в календаре системы бронирования авиакомпании нет конкретных дней полета).
Из Италии и Греции в популярные страны: Ryanair запускает новые рейсы
По материалам:
Телеканал 24
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