Из Италии и Греции в популярные страны: Ryanair запускает новые рейсы — Finance.ua

Из Италии и Греции в популярные страны: Ryanair запускает новые рейсы Сегодня 16:50 — Личные финансы

Из Италии и Греции в популярные страны: Ryanair запускает новые рейсы

Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал новые направления, что поможет улучшить связь между странами.

Об этом сообщают на официальной странице лоукостера Ryanair

Речь идет о новых маршрутах на весенне-летний период 2025 года, которые должны соединить Италию и Грецию с такими странами, как Латвия, Бельгия, Греция, Израиль и Польша.

Новые рейсы в Польшу

На официальной странице лоукостера Ryanair в Facebook появился пост-анонс о запуске новых рейсов из аэропорта Милан-Мальпенс. Среди направлений польские Краков и Жешув.

Из Милана в Краков получится добраться за 1 час 55 минут, полеты выполняются трижды в неделю. Стоимость билетов — от 15 евро.

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Полет из Милана в Жешув также займет 1 час 55 минут и будет возможен дважды в неделю. Билет в одну сторону можно забрать за 26 евро.

Из Милана-Мальпенсы анонсировали рейсы и в другие города ЕС:

Афины,

Будапешт,

Таллин,

Майорка,

Париж,

Фуэртевентура,

Марракеш,

Реджо-ди-Калабрия.

5 новых рейсов из Ханьи и Рима

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о планах открыть несколько новых маршрутов весной и летом 2025 года. Предстоящие рейсы улучшат сообщения между Италией и Грецией, а также несколькими другими странами, включая Латвию, Бельгию и Израиль.

Список новых рейсов:

Ханья — Тель-Авив: с 30 марта 2025 года, трижды в неделю,

Рим FCO — Брюссель Шарлеру: (в календаре системы бронирования нет конкретных дней полета);

Рим FCO — Корфу: с 6 мая 2025 года, дважды в неделю,

Рим FCO — Рига: с 30 марта 2025 года, трижды в неделю,

Рим FCO — Родос: (в календаре системы бронирования авиакомпании нет конкретных дней полета).

Телеканал 24 По материалам:

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