Ryanair потерял половину прибыли из-за падения тарифов — Finance.ua
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Ryanair потерял половину прибыли из-за падения тарифов

Фондовый рынок
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Крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair сократила прибыль после уплаты налогов почти на 46% по итогам работы во втором квартале 2024 года из-за падения цен на авиабилеты.
В результате прибыль составила 360 млн евро по сравнению с 663 млн евро во втором квартале 2023 года.
Согласно данным отчетности авиаперевозчика, его средний тариф в апреле-июне 2024 года упал на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 41,93 евро. Годом ранее пассажиры Ryanair покупали авиабилеты по средней цене 49,07 евро.
Также на финансовые показатели лоукостера повлияло смещение католической Пасхи в 2024 году на первый квартал, тогда как в 2023 году этот праздник отмечался во втором квартале. В период пасхальных каникул авиакомпании зарабатывают больше из-за повышения спроса на перелеты.
Снижение тарифов Ryanair не смогла компенсировать продажа дополнительных услуг, к которым относятся перевозка дополнительной ручной клади и багажа, выбор места в самолете и продажа товаров и еды на борту.
В среднем во втором квартале 2024 года каждый пассажир Ryanair платил за дополнительные сервисы 23,4 евро, что сравнимо с показателем 23,3 евро за аналогичный период 2023 года.
В начале этого года Ryanair прогнозировал, что тарифы в летнем сезоне 2024 года, наоборот, увеличатся. В прогнозе указывалось, что это связано с дефицитом самолетов на рынке.
Конкурирующий лоукостер Wizz Air вынужден был приостановить полеты около 50 самолетов семейства Airbus A320neo — фактически четверти парка — из-за проблем с новыми двигателями Pratt & Whitney GTF. У самого Ryanair возникли проблемы из-за смещения поставок новых авиалайнеров Boeing 737−8200 MAX из-за проблем с качеством сборки воздушных судов.
В материале использованы данные финансовой отчетности Ryanair за 1 квартал 2025 финансового года, который охватывает период с 1 апреля по 30 июня 2024 года. Для удобства восприятия в материале указаны периоды не финансового, а календарного года.
По материалам:
Avianews.com
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