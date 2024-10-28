Налоги в Италии, Испании и Франции: что нужно знать украинцам — Finance.ua
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Налоги в Италии, Испании и Франции: что нужно знать украинцам

Личные финансы
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Налоги в Италии, Испании и Франции: что нужно знать украинцам
Налоги в Италии, Испании и Франции: что нужно знать украинцам
Жизнь в новой стране — это не только адаптация к культуре и языку, но и понимание местных налоговых правил. Многим украинцам, вынужденно выехавшим в Европу, необходимо знать о налоговых обязательствах, чтобы избежать недоразумений с законом и правильно планировать свои финансы.
Finance.ua в статье рассмотрел, как устроены налоги в нескольких европейских странах, приютивших украинских беженцев — Италии, Испании и Франции.

Италия

Итальянская налоговая система характеризуется прогрессивным налогообложением доходов, разными ставками для предприятий и социальными взносами, которые обеспечивают широкий спектр социальных услуг. Важной составляющей являются региональные различия в налогах и льготах для малых предприятий.
Налог на доходы физических лиц (IRPEF)
  • прогрессивная шкала: ставки от 23% до 43%:
  • 23%: на доходы до 15 тысяч евро;
  • 25%: на доходы от 15 001 до 28 тыс. евро;
  • 35%: на доходы от 28 001 до 50 тыс. евро;
  • 43%: на доходы более 50 тысяч евро;
  • необлагаемый минимум: варьируется в зависимости от семейного положения.
Корпоративный налог (IRES)
  • ставка: 24% на прибыль предприятий;
  • малый бизнес: возможность пониженной ставки в 15% на первые 500 тыс. евро прибыли;
  • специальные зоны: налоговые льготы для компаний, работающих в определенных регионах или секторах
Социальные взносы
  • общая ставка: около 30% от заработной платы (работник — примерно 9%, работодатель — около 21%);
  • сфера покрытия: пенсионное, медицинское страхование, страхование на случай безработицы и т. д.
Налог на добавленную стоимость (IVA)
  • основная ставка: 22%;
  • пониженные ставки: 10% на некоторые продукты (питание, энергетика) и 4% на основные продукты и медицинские товары;
  • нулевая ставка: для экспорта.
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Испания

Испанская налоговая система характеризуется прогрессивным налогообложением доходов, разными ставками для предприятий, значительными социальными взносами и региональными различиями в налогах. Это обеспечивает финансирование социальных программ и услуг для населения.
Налог на доходы физических лиц (IRPF)
  • прогрессивная шкала: ставки варьируются от 19% до 47% в зависимости от автономной общины.
  • 19%: на доходы до 12 450 евро;
  • 24%: на доходы от 12 451 до 20 200 евро;
  • 30%: на доходы от 20 201 до 35 200 евро;
  • 37%: на доходы от 35 201 до 60 тыс. евро;
  • 47%: на доходы более 60 тысяч евро;
  • не облагаемый налогом минимум: около 5 550.
Корпоративный налог
  • основная ставка: 25% для большинства предприятий;
  • пониженная ставка: 15% для вновь созданных предприятий в течение первых двух лет;
  • специальные льготы для инновационных компаний и стартапов.
Социальные взносы
  • общая ставка: около 36% от заработной платы (работник — примерно 4,7%, работодатель — около 31,6%);
  • сфера покрытия: пенсионное, медицинское страхование, страхование на случай безработицы.
Налог на добавленную стоимость (IVA)
  • основная ставка: 21%;
  • пониженные ставки: 10% на некоторые продукты (питание, туристические услуги) и 4% на основные продукты;
  • нулевая ставка: для экспорта и услуг.
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Франция

Налоговая система Франции является сложной и прогрессивной, с разными ставками для физических лиц и предприятий, а также значительными социальными взносами. Она обеспечивает финансирование широкого спектра социальных программ и услуг для населения.
Налог на доходы физических лиц (IRPP)
  • прогрессивная шкала: ставки от 0% до 45%:
  • 0%: на доходы до 10 777 евро;
  • 11%: на доходы от 10 778 до 27 478 евро;
  • 30%: на доходы от 27 479 до 78 570 евро;
  • 41%: на доходы от 78 571 до 168 994 евро;
  • 45%: на доходы свыше 168 994 евро;
  • не облагаемый налогом минимум: 10 777 евро.
Корпоративный налог
  • основная ставка: 25% на прибыль предприятий;
  • пониженная ставка: 15% для малых и средних предприятий с прибылью до 38 120 евро;
  • специальные зоны: льготы для компаний, инвестирующих в научные исследования или развивающих инновационные технологии.
Социальные взносы
  • общая ставка: около 45% от заработной платы (работник — примерно 22%, работодатель — 23%);
  • сфера покрытия: пенсионное, медицинское страхование, страхование на случай безработицы.
Налог на добавленную стоимость (TVA)
  • основная ставка: 20%;
  • пониженные ставки: 5,5% на определенные товары и услуги (питание, медицинские средства) и 10% на туристические услуги;
  • нулевая ставка: для экспортных сделок.

Подробнее о налогах этих и других стран Европы читайте в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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