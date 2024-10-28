Налоги в Италии, Испании и Франции: что нужно знать украинцам — Finance.ua

Налоги в Италии, Испании и Франции: что нужно знать украинцам Сегодня 19:01 — Личные финансы

Налоги в Италии, Испании и Франции: что нужно знать украинцам

Жизнь в новой стране — это не только адаптация к культуре и языку, но и понимание местных налоговых правил. Многим украинцам, вынужденно выехавшим в Европу, необходимо знать о налоговых обязательствах, чтобы избежать недоразумений с законом и правильно планировать свои финансы.

Finance.ua в статье рассмотрел, как устроены налоги в нескольких европейских странах, приютивших украинских беженцев — Италии, Испании и Франции.

Италия

Итальянская налоговая система характеризуется прогрессивным налогообложением доходов, разными ставками для предприятий и социальными взносами, которые обеспечивают широкий спектр социальных услуг. Важной составляющей являются региональные различия в налогах и льготах для малых предприятий.

Налог на доходы физических лиц (IRPEF)

прогрессивная шкала: ставки от 23% до 43%:

23%: на доходы до 15 тысяч евро;

25%: на доходы от 15 001 до 28 тыс. евро;

35%: на доходы от 28 001 до 50 тыс. евро;

43%: на доходы более 50 тысяч евро;

необлагаемый минимум: варьируется в зависимости от семейного положения.

Корпоративный налог (IRES)

ставка: 24% на прибыль предприятий;

малый бизнес: возможность пониженной ставки в 15% на первые 500 тыс. евро прибыли;

специальные зоны: налоговые льготы для компаний, работающих в определенных регионах или секторах

Социальные взносы

общая ставка: около 30% от заработной платы (работник — примерно 9%, работодатель — около 21%);

сфера покрытия: пенсионное, медицинское страхование, страхование на случай безработицы и т. д.

Налог на добавленную стоимость (IVA)

основная ставка: 22%;

пониженные ставки: 10% на некоторые продукты (питание, энергетика) и 4% на основные продукты и медицинские товары;

нулевая ставка: для экспорта.

Читайте также Где можно найти работу в Испании без знания языка (инфографика)

Испания

Испанская налоговая система характеризуется прогрессивным налогообложением доходов, разными ставками для предприятий, значительными социальными взносами и региональными различиями в налогах. Это обеспечивает финансирование социальных программ и услуг для населения.

Налог на доходы физических лиц (IRPF)

прогрессивная шкала: ставки варьируются от 19% до 47% в зависимости от автономной общины.

19%: на доходы до 12 450 евро;

24%: на доходы от 12 451 до 20 200 евро;

30%: на доходы от 20 201 до 35 200 евро;

37%: на доходы от 35 201 до 60 тыс. евро;

47%: на доходы более 60 тысяч евро;

не облагаемый налогом минимум: около 5 550.

Корпоративный налог

основная ставка: 25% для большинства предприятий;

пониженная ставка: 15% для вновь созданных предприятий в течение первых двух лет;

специальные льготы для инновационных компаний и стартапов.

Социальные взносы

общая ставка: около 36% от заработной платы (работник — примерно 4,7%, работодатель — около 31,6%);

сфера покрытия: пенсионное, медицинское страхование, страхование на случай безработицы.

Налог на добавленную стоимость (IVA)

основная ставка: 21%;

пониженные ставки: 10% на некоторые продукты (питание, туристические услуги) и 4% на основные продукты;

нулевая ставка: для экспорта и услуг.

Читайте также Популярный французский город усиливает условия краткосрочной аренды

Франция

Налоговая система Франции является сложной и прогрессивной, с разными ставками для физических лиц и предприятий, а также значительными социальными взносами. Она обеспечивает финансирование широкого спектра социальных программ и услуг для населения.

Налог на доходы физических лиц (IRPP)

прогрессивная шкала: ставки от 0% до 45%:

0%: на доходы до 10 777 евро;

11%: на доходы от 10 778 до 27 478 евро;

30%: на доходы от 27 479 до 78 570 евро;

41%: на доходы от 78 571 до 168 994 евро;

45%: на доходы свыше 168 994 евро;

не облагаемый налогом минимум: 10 777 евро.

Корпоративный налог

основная ставка: 25% на прибыль предприятий;

пониженная ставка: 15% для малых и средних предприятий с прибылью до 38 120 евро;

специальные зоны: льготы для компаний, инвестирующих в научные исследования или развивающих инновационные технологии.

Социальные взносы

общая ставка: около 45% от заработной платы (работник — примерно 22%, работодатель — 23%);

сфера покрытия: пенсионное, медицинское страхование, страхование на случай безработицы.

Налог на добавленную стоимость (TVA)

основная ставка: 20%;

пониженные ставки: 5,5% на определенные товары и услуги (питание, медицинские средства) и 10% на туристические услуги;

нулевая ставка: для экспортных сделок.

Подробнее о налогах этих и других стран Европы читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.