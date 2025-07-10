Сегодня начинают действовать ограничения для автобусных маршрутов на границе с Польшей — Finance.ua

Сегодня начинают действовать ограничения для автобусных маршрутов на границе с Польшей Сегодня 05:27 — Личные финансы

Сегодня начинают действовать ограничения для автобусных маршрутов на границе с Польшей

С 10 июля в рамках системы єЧерга на пунктах пропуска «Шегини — Медыка» и «Нижанковичи — Мальховичи» с Польшей будет действовать перераспределение транспортных потоков автобусов.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины

В течение июня на пункте пропуска «Шегини — Медыка» наблюдаются очереди из автобусов до 10 часов. Это означает, что пассажиры автобусов вынуждены ждать это время перед пунктом пропуска. Соответствующие очереди вызваны сезонным ростом нагрузки на границу и реконструкцией пункта пропуска.

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«Учитывая такую ​​ситуацию, принято решение ввести возможность регистрации на пункте пропуска „Шегини — Медыка“ только регулярных автобусных маршрутов. Нерегулярные маршруты регистрироваться для пересечения границы через этот пункт пропуска временно не смогут», — говорится в сообщении.

Будет действовать соответствующая функция для уменьшения нагрузки на указанный пункт пропуска.

В таком случае нерегулярные маршруты могут регистрироваться на пункт пропуска «Нижанковичи — Мальховичи».

«Это новый общий пункт пропуска, работающий по механизму скоординированного контроля на польской стороне границы», — добавили в министерстве.

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Пункт пропуска был открыт в конце декабря прошлого года. Его пропускная способность — 50 автобусов на выезд из Украины ежедневно. В то же время за июнь его в общей сложности пересекли 80 автобусов на выезд из Украины, в то время как на других границах наблюдается существенная нагрузка.

Речь не идет об обязанности регистрировать нерегулярные маршруты исключительно на «Нижанковичи — Мальховичи». Перевозчик может выбрать любой другой пункт пропуска, где доступна регистрация для нерегулярных маршрутов.

Никаких изменений относительно въезда в Украину регулярных или нерегулярных маршрутов нет. Подходящие опции реализуются только на выезд из Украины.

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