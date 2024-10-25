Где можно найти работу в Испании без знания языка (инфографика) — Finance.ua

Где можно найти работу в Испании без знания языка (инфографика) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Где можно найти работу в Испании без знания языка (инфографика)

Поиск работы в Испании может быть трудным процессом, особенно если вы не владеете испанским языком или плохо знаете английский язык.

Но есть несколько сфер, где можно устроиться без знания языка.

Сельское хозяйство — это сезонные работы на фермах: сбор фруктов и овощей обычно не требует языковых знаний.

Работа на складах — упаковка, сортировка, сборка товаров может быть вариантом, где языковые навыки не обязательны.

Строительство. Эта работа на строительных площадках, особенно физический труд, может подойти. Часто на таких объектах работают люди из разных стран, и языковой барьер можно преодолеть.

Уборка — работа в клининговых компаниях или частные заказы на уборку офисов или домов.

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Логистика — сортировка посылок или работа на складах курьерских компаний, таких как Amazon или DHL, может быть доступна без знания языка.

В поисках работы в Испании могут помочь такие сайты, как Indeed, Infojobs.

Согласно отчету о бедности за 2024 год, самый высокий уровень бедности в Испании наблюдается в некоторых автономных сообществах: Мурсия, Канарские острова, Эстремадура, Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия.

На противоположной стороне списка находятся Страна Басков и Наварра. За ними следуют Мадрид и в целом северная часть Испании.

Справка Finance.ua:

Самые высокие цены на квартиры в Испании в самых крупных городах: Мадрид, Барселона и Валенсия. Также дорогостоящее жилье продают в прибрежных и курортных городах и регионах.

Правительство Испании внесло поправку в программу «Резиденция за инвестиции», согласно которой все пути получения вида на жительство по этой программе будут закрыты.

Ранее мы писали, что в Барселоне проблема незаконного захвата жилья или окупасов является наиболее распространенной в Испании, где в 2023 году было зарегистрировано 4610 таких случаев.

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