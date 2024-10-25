Где можно найти работу в Испании без знания языка (инфографика) — Finance.ua

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Где можно найти работу в Испании без знания языка (инфографика)

Личные финансы
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Где можно найти работу в Испании без знания языка (инфографика)
Где можно найти работу в Испании без знания языка (инфографика)
Поиск работы в Испании может быть трудным процессом, особенно если вы не владеете испанским языком или плохо знаете английский язык.
Но есть несколько сфер, где можно устроиться без знания языка.
Где можно найти работу в Испании без знания языка (инфографика)
Сельское хозяйство — это сезонные работы на фермах: сбор фруктов и овощей обычно не требует языковых знаний.
Работа на складах — упаковка, сортировка, сборка товаров может быть вариантом, где языковые навыки не обязательны.
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Строительство. Эта работа на строительных площадках, особенно физический труд, может подойти. Часто на таких объектах работают люди из разных стран, и языковой барьер можно преодолеть.
Уборка — работа в клининговых компаниях или частные заказы на уборку офисов или домов.
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Логистика — сортировка посылок или работа на складах курьерских компаний, таких как Amazon или DHL, может быть доступна без знания языка.
В поисках работы в Испании могут помочь такие сайты, как Indeed, Infojobs.
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Согласно отчету о бедности за 2024 год, самый высокий уровень бедности в Испании наблюдается в некоторых автономных сообществах: Мурсия, Канарские острова, Эстремадура, Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия.
На противоположной стороне списка находятся Страна Басков и Наварра. За ними следуют Мадрид и в целом северная часть Испании.

Справка Finance.ua:

  • Самые высокие цены на квартиры в Испании в самых крупных городах: Мадрид, Барселона и Валенсия. Также дорогостоящее жилье продают в прибрежных и курортных городах и регионах.
  • Правительство Испании внесло поправку в программу «Резиденция за инвестиции», согласно которой все пути получения вида на жительство по этой программе будут закрыты.
  • Ранее мы писали, что в Барселоне проблема незаконного захвата жилья или окупасов является наиболее распространенной в Испании, где в 2023 году было зарегистрировано 4610 таких случаев.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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