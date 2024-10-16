В какой части Испании самый высокий уровень бедности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В какой части Испании самый высокий уровень бедности

Личные финансы
83
В какой части Испании самый высокий уровень бедности
В какой части Испании самый высокий уровень бедности
Согласно отчету о бедности за 2024 год, самый высокий уровень бедности в Испании наблюдается в некоторых автономных сообществах.
Об этом пишут СМИ Испании.
Это такие автономии: Мурсия, Канарские острова, Эстремадура, Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия.
Читайте также
Где самые богатые
На противоположной стороне списка находятся Страна Басков и Наварра.
За ними следуют Мадрид и в целом северная часть Испании.
Это подчеркивает значительное разделение страны на очень разные по уровню жизни регионы.
Читайте также
Напомним, самые высокие цены на квартиры в Испании в самых крупных городах: Мадрид, Барселона и Валенсия. Также дорогостоящее жилье продают в прибрежных и курортных городах и регионах. Об этом пишут СМИ Испании.
В Валенсии однокомнатная квартира площадью 47 квадратов обойдется дешевле, чем в Мадриде — 170 тысяч евро.
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • Ранее мы писали, что в Барселоне проблема незаконного захвата жилья или окупасов является наиболее распространенной в Испании, где в 2023 году было зарегистрировано 4610 таких случаев.
  • Правительство Испании внесло поправку в программу «Резиденция по инвестициям», согласно которой все пути получения вида на жительство по этой программе будут закрыты.

Страхование для выезда за границу

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.