В какой части Испании самый высокий уровень бедности — Finance.ua

В какой части Испании самый высокий уровень бедности
Согласно отчету о бедности за 2024 год, самый высокий уровень бедности в Испании наблюдается в некоторых автономных сообществах.
Об этом пишут СМИ Испании.
Это такие автономии: Мурсия, Канарские острова, Эстремадура, Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия.
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На противоположной стороне списка находятся Страна Басков и Наварра.
За ними следуют Мадрид и в целом северная часть Испании.
Это подчеркивает значительное разделение страны на очень разные по уровню жизни регионы.
Напомним, самые высокие цены на квартиры в Испании в самых крупных городах: Мадрид, Барселона и Валенсия. Также дорогостоящее жилье продают в прибрежных и курортных городах и регионах. Об этом пишут СМИ Испании.
В Валенсии однокомнатная квартира площадью 47 квадратов обойдется дешевле, чем в Мадриде — 170 тысяч евро.
Справка Finance.ua:
- Ранее мы писали, что в Барселоне проблема незаконного захвата жилья или окупасов является наиболее распространенной в Испании, где в 2023 году было зарегистрировано 4610 таких случаев.
- Правительство Испании внесло поправку в программу «Резиденция по инвестициям», согласно которой все пути получения вида на жительство по этой программе будут закрыты.
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