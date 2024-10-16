В какой части Испании самый высокий уровень бедности — Finance.ua

В какой части Испании самый высокий уровень бедности Сегодня 18:00 — Личные финансы

В какой части Испании самый высокий уровень бедности

Согласно отчету о бедности за 2024 год, самый высокий уровень бедности в Испании наблюдается в некоторых автономных сообществах.

Об этом пишут СМИ Испании.

Это такие автономии: Мурсия, Канарские острова, Эстремадура, Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия.

Где самые богатые

На противоположной стороне списка находятся Страна Басков и Наварра.

За ними следуют Мадрид и в целом северная часть Испании.

Это подчеркивает значительное разделение страны на очень разные по уровню жизни регионы.

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в самых крупных городах: Мадрид, Барселона и Валенсия. Также дорогостоящее жилье продают в прибрежных и курортных городах и регионах. Об этом пишут СМИ Испании. Напомним, самые высокие цены на квартиры в ИспанииМадрид, Барселона и Валенсия. Также дорогостоящее жилье продают в прибрежных и курортных городах и регионах. Об этом пишут СМИ Испании.

В Валенсии однокомнатная квартира площадью 47 квадратов обойдется дешевле, чем в Мадриде — 170 тысяч евро.

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Справка Finance.ua:

Ранее мы писали, что в Барселоне проблема незаконного захвата жилья или окупасов является наиболее распространенной в Испании, где в 2023 году было зарегистрировано 4610 таких случаев.

Правительство Испании внесло поправку в программу «Резиденция по инвестициям», согласно которой все пути получения вида на жительство по этой программе будут закрыты.

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