Пока другие гоняют туристов: живописный город в Испании строит больше жилья — Finance.ua

Пока другие гоняют туристов: живописный город в Испании строит больше жилья Сегодня 18:10 — Мир

Пока другие гоняют туристов: живописный город в Испании строит больше жилья

Мотриль на побережье Коста Тропикал объявил, что строит около 1500 домов, чтобы отвечать спросу на жилье.

Это произошло после того, как городской совет обнаружил, что одобрил строительство четырех новых отелей на фоне всплеска туристов.

Об этом пишет theolivepress.es

Город уже давно облюбовали британские эмигранты и испанские владельцы вторичных домов.

Из 1395 строящихся домов около 407 будут отведены для малообеспеченных семей.

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Мэр Мотриля Луиза Гарсиа Чаморро подчеркнула важность проекта для экономического и социального развития города.

Начало строительства запланировано на 2025 год.

Расположенный к югу от гор Сьерра-Невада на средиземноморском побережье Гранады, Мотриль расположен в Коста Тропикал, популярном туристическом районе, известном своим солнцем и субтропическим микроклиматом.

Напомним, в текущем году Испания принимает на 12% больше иностранных туристов, чем в 2023 году. Количество прибывших в Испанию иностранных туристов достигло наивысшего показателя за первые семь месяцев 2024 года, достигнув 53,4 миллиона, что является ростом на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Более того, расходы этих туристов увеличились почти на 20% к июлю, достигнув 71,1 млрд евро. Чек средних расходов туриста 1432 евро.

Справка Finance.ua:

Историю города можно проследить тысячелетиями, в начале средневековья Мотриль стал важным оборонительным портом на южной оконечности империй Аль-Андалус в мусульманской Испании.

Арабы положили начало выращиванию сахарного тростника, который быстро стал основным сельскохозяйственным экспортом города и остается им по сей день, о чем свидетельствует выбор городского напитка: рон палидо или светлый ром.

Благодаря субтропическому климату потрясающими пляжами Мотриля можно наслаждаться почти круглый год.

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