В Раде хотят сделать военную службу обязательной для должностей в госслужбе — Finance.ua

В Раде хотят сделать военную службу обязательной для должностей в госслужбе Сегодня 17:02 — Казна и Политика

В Раде хотят сделать военную службу обязательной для должностей в госслужбе

Комитет Верховной Рады рекомендовал ввести обязательную военную службу для мужчин, претендующих на должности в государственной службе.

Что действует сейчас

Действующими нормами Закона «О государственной службе» предусмотрена необходимость прохождения базовой общевойсковой подготовки или военной службы для поступления на государственную службу впервые лиц мужского пола в возрасте до 60 лет.

Исключение сделано только для лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе.

Что предлагает новый законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект, предусматривающий, что для назначения на должности государственной службы мужчины обязаны будут пройти именно военную службу.

Аналогично должны пройти военную службу все претенденты для назначения на должности прокурора, в этом случае речь идет и о женщинах.

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В настоящее время предусмотрено, что требования к кандидатам на должности государственной службы, службы в органах местного самоуправления, прокуроров по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы начинают применяться со дня, следующего за днем ​​прекращения или отмены военного положения, но не ранее чем через год после введения базовой общевойсковой подготовки.

Однако законопроект предлагает вовсе упразднить базовую общевойсковую подготовку. В свою очередь, вводится подготовка к нацсопротивлению.

Как отметили в Главном научно-экспертном управлении парламента, поскольку сейчас требованием к должности госслужащего является наличие высшего образования, а прокурора — высшего юридического образования, то очевидно, что при действующем регулировании все лица мужского пола, которые бы претендовали на эти должности, прошли бы базовую общевойсковую подготовку в высшем учебном заведении, в результате чего они должны получить военную-учетную специальность и возможность в дальнейшем назначаться на указанные должности.

Что изменится

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, предусматривающий, что мужчины смогут работать на государственной службе только при условии прохождения полноценной военной службы.

В то же время не отмечено, что будет зачислена, к примеру, подготовка к национальному сопротивлению, которую будут обязаны пройти все перед поступлением в университет.

То есть, если эти изменения примут, устроиться на госслужбу не смогут те, кто не служил в армии — даже если у них есть соответствующее образование и опыт, поэтому большое количество потенциальных кандидатов просто лишится такой ​​возможности.

В Нацагентстве по госслужбе эту идею не поддержали. Там отмечают, что новые правила лишь усложнят поиск профессиональных и мотивированных работников и могут привести к еще большему дефициту кадров в госорганах.

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