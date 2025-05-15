Обязательная военная подготовка для студентов-медиков и фармацевтов: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект — Finance.ua
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Обязательная военная подготовка для студентов-медиков и фармацевтов: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

Казна и Политика
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Для соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям собираются возобновить обязательную военную подготовку. Это должно решить проблему нехватки медиков в ВСУ.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Михаил Радуцкий.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 13276, предусматривающий возобновление обязательной военной подготовки для офицеров запаса медицинской службы среди студентов-медиков и фармацевтов. На сегодняшний день всего 5% из них проходят такое обучение.
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«Одно из последствий полномасштабной войны — дефицит медицинских кадров в Вооруженных Силах Украины, в частности специалистов военно-медицинских и военно-фармацевтических направлений. Понятно, что до войны не требовалось столь большое количество медиков в армии. И сейчас нужно внедрять изменения в систему медицинского образования, которые позволят предоставить медицинским работникам знания по военной подготовке», — написал Радуцкий.
Подготовку офицеров запаса медицинской службы осуществляют кафедры медицины катастроф и военной медицины в 29 высших учебных заведениях. В то же время, только в четырех из них функционируют военные учебные подразделения. Обучение по программе офицера запаса добровольное и преимущественно доступно для студентов-контрактников. Среди бюджетников его проходят только те, кто заключил контракт с Министерством обороны. Это привело к тому, что лишь небольшое количество студентов-медиков проходит такое обучение.
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Законопроект предусматривает возобновление работы существующих или создание новых кафедр военной подготовки в вузах.
«Уже в следующем году планируется, что количество студентов, которые будут проходить военную подготовку по этой программе, составит около 4,3 тысяч с последующим ежегодным ростом», — добавил Михаил Радуцкий.
По его словам, сегодня от знаний и подготовки медицинских работников, работающих в стабпунктах и ​​прифронтовых медицинских учреждениях, зависит жизнь раненых защитников. Задача государства обеспечить ВСУ достаточным количеством подготовленных специалистов медицинской службы. Это позволит системно сформировать кадровый резерв медицинской службы и повысить уровень оказания медицинской помощи на фронте.
В случае поддержки законопроекта № 13276 парламентом, изменения вступят в силу с начала 2026 года.
По материалам:
УНН
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