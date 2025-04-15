В ВСУ с 1 мая обновляют программу базовой всеобщей военной подготовки — Finance.ua
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В ВСУ с 1 мая обновляют программу базовой всеобщей военной подготовки

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В Вооруженных Силах Украины с 1 мая обновляют программу базовой всеобщей военной подготовки.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«В Вооруженных Силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП), которые уменьшат нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что целью изменений является упорядочение программы подготовки, снижение ее интенсивности для соответствующей категории военнослужащих с учетом рекомендаций Уполномоченного Президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей, а также доукомплектование подразделений обеспечения.
Военнослужащие будут проходить БЗИН по обновленной программе, которая предусматривает:
  • сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
  • снижение уровня физических нагрузок;
  • формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).
Изменения касаются как военнослужащих, только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БЗИН повторно.
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Речь идет именно о бывшей категории «ограниченно пригодных», которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях — согласно решению военно-врачебной комиссии.
Напомним, ограниченно пригодным продлили срок повторного прохождения ВВК до 5 июня. Поэтому ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти медкомиссию до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск.
По материалам:
Finance.ua
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