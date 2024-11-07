В ВСУ подсчитали, сколько стоит подготовка одного солдата-стрелка — Finance.ua

В ВСУ подсчитали, сколько стоит подготовка одного солдата-стрелка Сегодня 10:45 — Казна и Политика

В ВСУ подсчитали, сколько стоит подготовка одного солдата-стрелка

Стоимость базовой общей военной подготовки (БОВП) одного солдата-стрелка в государственном учебном центре составляет около 200 тысяч гривен.

Об этом сообщил командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВС Украины Игорь Палагнюк.

«Мы посчитали, что подготовка одного солдата по БОВП на 1,5 месяца стоит около 200 тыс. грн», — сказал он во время общения с журналистами.

Читайте также Минобороны упростило возврат имущества военнослужащими после службы

Как пояснили в ВСУ, эта сумма также включает амуницию, боеприпасы, горючее, питание и т. д. Дополнительная учеба военного по специальности обходится государству еще в 100 тысяч грн.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Дмитрий Клименков рассказал , что содержание одного военного в 2024 году обходится бюджету Украины примерно в 1,2 млн гривен в год. Расходы на военных зависят от рода войск, сезона и особенности эксплуатации снаряжения. Есть позиции, которые выдают несколько раз в год, а есть комплекты, которые выдают раз в несколько лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.