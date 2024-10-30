Минобороны упростило возврат имущества военнослужащими после службы — Finance.ua

Минобороны упростило возврат имущества военнослужащими после службы
Министерство обороны упрощает отчёт за имущество для украинских военных. Теперь после службы должны быть возвращены только бронежилет и каска.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
«Делаем еще один шаг в упрощении отчетности за имущество для наших военных. Теперь только бронежилет и каска должны быть возвращены после службы. Спальники, карематы, фляги и другие вещи будут оставаться у бойцов. Им больше не придется думать об их сдаче», — сказано в сообщении.
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По его словам, этих изменений очень ждали украинские военные.
«Они должны фокусироваться на боевых задачах, а новое обмундирование мы всегда предоставим», — добавил Умеров.
Напомним, ТЦК и СП, СБУ, а также разведывательные органы будут обмениваться данными с Национальной полицией по поводу лиц, нарушивших правила военного учета и законодательство о мобилизационной подготовке. В Минобороны говорят, что это позволит правоохранителям оперативно получать данные о нарушителях для их последующего административного задержания и доставки в ближайший ТЦК или органы СБУ.
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