Минобороны упростило возврат имущества военнослужащими после службы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минобороны упростило возврат имущества военнослужащими после службы

Казна и Политика
29
Минобороны упростило возврат имущества военнослужащими после службы
Минобороны упростило возврат имущества военнослужащими после службы
Министерство обороны упрощает отчёт за имущество для украинских военных. Теперь после службы должны быть возвращены только бронежилет и каска.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
«Делаем еще один шаг в упрощении отчетности за имущество для наших военных. Теперь только бронежилет и каска должны быть возвращены после службы. Спальники, карематы, фляги и другие вещи будут оставаться у бойцов. Им больше не придется думать об их сдаче», — сказано в сообщении.
Читайте также
По его словам, этих изменений очень ждали украинские военные.
«Они должны фокусироваться на боевых задачах, а новое обмундирование мы всегда предоставим», — добавил Умеров.
Напомним, ТЦК и СП, СБУ, а также разведывательные органы будут обмениваться данными с Национальной полицией по поводу лиц, нарушивших правила военного учета и законодательство о мобилизационной подготовке. В Минобороны говорят, что это позволит правоохранителям оперативно получать данные о нарушителях для их последующего административного задержания и доставки в ближайший ТЦК или органы СБУ.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.