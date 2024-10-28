Штрафы за утрату военного билета — Finance.ua

Штрафы за утрату военного билета
За утрату военного билета военнослужащий несет административную ответственность.
Об этом напомнили в Донецком областном ТЦК и СП.
«Вопросы восстановления или замены военного билета регламентируются „Положением о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава“. Владельцы военного билета обязаны надежно его хранить, следить за своевременным и точным внесением в него изменений», — говорится в сообщении.
Повторно военный билет могут выдать в следующих условиях:
- непригодность военного билета для дальнейшего использования;
- уничтожение военного билета во время стихийного бедствия;
- потеря или похищение военного билета;
- смена фамилии, имени и отчества военнослужащего (военнообязанного, резервиста).
Читайте также
Повторно военный билет может быть выдан только по решению руководителя соответствующего ТЦК и СП на основании личного рапорта (заявления) военнослужащего (военнообязанного, резервиста). Исключение действует только для сотрудников Службы безопасности и Службы внешней разведки.
К кому обращаться для восстановления или замены военного билета
О потере военного билета действующий военнослужащий обязан безотлагательно уведомить непосредственного командира по месту прохождения военной службы рапортом с объяснением причин потери военного билета и просьбой о его повторной выдаче.
Военнообязанные и резервисты обращаются сразу к начальнику ТЦК и СП по месту регистрации. В соответствующем заявлении они также объясняют обстоятельства потери документа.
Какие необходимы документы для повторной выдачи военного билета
В случае смены фамилии, имени или отчества замена военного билета осуществляется на основании полученного нового паспорта гражданина Украины.
При утере военного билета, как отмечают в Минобороны, командир воинской части должен назначить служебное расследование. После его завершения собирается следующий пакет документов:
- заявление/рапорт, в котором указаны обстоятельства потери военного билета и просьба о его выдаче;
- паспорт;
- матовое фото 3×4 см без уголка;
- поврежденный документ или его остатки (при наличии); выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ утерян).
Штраф за потерю военного билета
За умышленно испорченный или небрежно хранившийся военный билет, что привело к его утрате, военнослужащий (военнообязанный, резервист) несет административную ответственность. За такое нарушение ст. 211 КупАП предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн).
При повторном правонарушении в течение года или его совершении в особый период сумма штрафа составляет от 50 до 1000 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).
Поделиться новостью