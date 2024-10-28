Штрафы за утрату военного билета — Finance.ua

Штрафы за утрату военного билета Сегодня 21:02 — Личные финансы

Штрафы за утрату военного билета

За утрату военного билета военнослужащий несет административную ответственность.

Об этом напомнили в Донецком областном ТЦК и СП.

«Вопросы восстановления или замены военного билета регламентируются „Положением о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава“. Владельцы военного билета обязаны надежно его хранить, следить за своевременным и точным внесением в него изменений», — говорится в сообщении.

Повторно военный билет могут выдать в следующих условиях:

непригодность военного билета для дальнейшего использования;

уничтожение военного билета во время стихийного бедствия;

потеря или похищение военного билета;

смена фамилии, имени и отчества военнослужащего (военнообязанного, резервиста).

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Повторно военный билет может быть выдан только по решению руководителя соответствующего ТЦК и СП на основании личного рапорта (заявления) военнослужащего (военнообязанного, резервиста). Исключение действует только для сотрудников Службы безопасности и Службы внешней разведки.

К кому обращаться для восстановления или замены военного билета

О потере военного билета действующий военнослужащий обязан безотлагательно уведомить непосредственного командира по месту прохождения военной службы рапортом с объяснением причин потери военного билета и просьбой о его повторной выдаче.

Военнообязанные и резервисты обращаются сразу к начальнику ТЦК и СП по месту регистрации. В соответствующем заявлении они также объясняют обстоятельства потери документа.

Какие необходимы документы для повторной выдачи военного билета

В случае смены фамилии, имени или отчества замена военного билета осуществляется на основании полученного нового паспорта гражданина Украины.

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При утере военного билета, как отмечают в Минобороны, командир воинской части должен назначить служебное расследование. После его завершения собирается следующий пакет документов:

заявление/рапорт, в котором указаны обстоятельства потери военного билета и просьба о его выдаче;

паспорт;

матовое фото 3×4 см без уголка;

поврежденный документ или его остатки (при наличии); выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ утерян).

Штраф за потерю военного билета

За умышленно испорченный или небрежно хранившийся военный билет, что привело к его утрате, военнослужащий (военнообязанный, резервист) несет административную ответственность. За такое нарушение ст. 211 КупАП предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн).

При повторном правонарушении в течение года или его совершении в особый период сумма штрафа составляет от 50 до 1000 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

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