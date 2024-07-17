Мужчины без военного билета теперь не смогут выехать из Украины — Finance.ua

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Мужчины без военного билета теперь не смогут выехать из Украины

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Мужчины без военного билета теперь не смогут выехать из Украины
Мужчины без военного билета теперь не смогут выехать из Украины
При выезде из Украины у мужчин призывного возраста начали проверять военно-учетные документы. Их наличие с 17 июля обязательно при пересечении границы.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
«С сегодняшнего дня наличие военно-учетного документа во время пересечения границы обязательное условие для всех мужчин граждан Украины в возрасте от 18 до 60. Такая норма начала применяться, начиная с 00:00», — отметил представитель.
Как ранее сообщала Госпогранслужба, вчера истек установленный Законом Украины срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на военный учет или уточнить свои военно-учетные данные. Теперь во время пересечения границы на выезд пограничники проверяют военно-учетные документы у всех граждан Украины мужского пола призывного возраста.

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Демченко отметил, что документ может быть как бумажный, так и в электронной форме. В случае отсутствия военно-учетного документа, пограничники отказывают в пересечении государственной границы на выезд из Украины.
Также основанием отказа будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о предоставлении такого лица по розыску в Национальную полицию. В таких случаях на место будут вызываться сотрудники полиции.
«Отдельно напомню о категории мужчин, имеющих право на пересечение границы из-за отсрочки от призыва или исключения из военного учета по состоянию здоровья. В их военно-учетных документах должна быть указана информация о получении такой отсрочки или исключении из военного учета, или должна быть справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2024 № 560», — пояснил Демченко.
По словам представителя пограничной службы, с начала введения этого нововведения на границе пока не отмечается каких-либо моментов, чтобы свидетельствовали о снижении количества связей, или приводили к недоразумениям или конфликтным ситуациям. Подавляющее большинство мужчин, пересекавших границу, имели необходимые документы, в том числе и военно-учетные.
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«Конечно, были и отказы в пересечении границы, но их количество незначительно, всего несколько десятков — кто-то забыл взять военно-учетный документ, а кто-то его вообще не имел. По состоянию на 7 утра — почти 40. В то же время отмечу, что в в предыдущие дни, до сегодняшнего числа, общее количество отказов в пересечении границы на выезд из-за несоответствия условий выезда колебалось на уровне 170−200 человек», — сказал он.
Демченко добавил, что категории лиц, которым в соответствии с Правилами пересечения границы гражданами Украины разрешен выезд из Украины, в настоящее время не менялись.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, по новому закону о мобилизации все военнообязанные украинцы должны были обновить свои военно-учетные документы. Это можно было сделать онлайн в приложении «Резерв+» или лично в центрах предоставления админуслуг или непосредственно в ТЦК.
  • Украинцы должны были обновить данные до 16 июля 2024 года. Тех, кто не обновил данные вовремя, ждет административная ответственность, речь идет о штрафах.
По материалам:
РБК-Україна
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