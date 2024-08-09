Что означает код в военном билете — Finance.ua

Что означает код в военном билете Сегодня 12:35 — Личные финансы

Военно-учетные признаки в военных билетах указывают на категорию, группу учета, состав, профиль подготовки и уровень годности к службе военнообязанного.

О таких отметках рассказали в издании «Кошт».

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Военный билет — это документ, содержащий информацию о военнообязанном. Далее рассказываем, что означают указанные в билете пункты.

Категории военнообязанных:

допризывники — лица, подлежащие приписке к призывным участкам;

призывники — лица, приписанные к призывным участкам;

военнослужащие — лица, проходящие военную службу;

военнообязанные — лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

резервисты — лица, которые проходят службу в военном резерве Вооруженных сил Украины, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное и военное время.

Группы учета военнообязанных:

А — для всех видов Вооруженных сил Украины, родов войск и служб, для которых не определены особые требования по прохождению военной службы;

Б — для специалистов по ракетному оружию;

Г — для Службы безопасности Украины;

Д — для высокомобильных десантных войск;

Е — для летного состава;

И — для плавсостава подлодок;

К — для плавсостава надводных лодок;

М — для морской пехоты;

Н — для береговых ракетно-артиллерийских воинских частей;

П — для Национальной гвардии Украины;

Р — для Государственной пограничной службы Украины;

С — для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

Т — для Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры Украины;

В — для военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины;

Ф — для воинских частей специального назначения;

Х — для горных воинских частей и подразделений;

Ч — для Управления государственной охраны Украины.

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Категории учета офицеров запаса:

первая — военнообязанные, которые проходили военную службу и завоевали во время ее прохождения военно-учетную специальность;

вторая — военнообязанные, которые не получили военно-учетную специальность во время прохождения военной службы или не проходили военной службы, а также военнообязанные женщины.

Состав военнообязанных:

рядовой;

сержантский и старшинский;

офицерский.

Профиль подготовки офицерского запаса:

командный;

инженерный и технический;

юридический;

медицинский;

ветеринарный.

Уровень пригодности к службе:

пригоден к военной службе;

ограниченно пригоден к военной службе;

непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из воинского учета.

В военном билете также указывается звание военнообязанного и военно-учетная специальность.

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