Что означает код в военном билете — Finance.ua

Что означает код в военном билете
Военно-учетные признаки в военных билетах указывают на категорию, группу учета, состав, профиль подготовки и уровень годности к службе военнообязанного.
О таких отметках рассказали в издании «Кошт».
Военный билет — это документ, содержащий информацию о военнообязанном. Далее рассказываем, что означают указанные в билете пункты.
Категории военнообязанных:
- допризывники — лица, подлежащие приписке к призывным участкам;
- призывники — лица, приписанные к призывным участкам;
- военнослужащие — лица, проходящие военную службу;
- военнообязанные — лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;
- резервисты — лица, которые проходят службу в военном резерве Вооруженных сил Украины, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное и военное время.
Группы учета военнообязанных:
- А — для всех видов Вооруженных сил Украины, родов войск и служб, для которых не определены особые требования по прохождению военной службы;
- Б — для специалистов по ракетному оружию;
- Г — для Службы безопасности Украины;
- Д — для высокомобильных десантных войск;
- Е — для летного состава;
- И — для плавсостава подлодок;
- К — для плавсостава надводных лодок;
- М — для морской пехоты;
- Н — для береговых ракетно-артиллерийских воинских частей;
- П — для Национальной гвардии Украины;
- Р — для Государственной пограничной службы Украины;
- С — для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
- Т — для Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры Украины;
- В — для военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины;
- Ф — для воинских частей специального назначения;
- Х — для горных воинских частей и подразделений;
- Ч — для Управления государственной охраны Украины.
Категории учета офицеров запаса:
- первая — военнообязанные, которые проходили военную службу и завоевали во время ее прохождения военно-учетную специальность;
- вторая — военнообязанные, которые не получили военно-учетную специальность во время прохождения военной службы или не проходили военной службы, а также военнообязанные женщины.
Состав военнообязанных:
- рядовой;
- сержантский и старшинский;
- офицерский.
Профиль подготовки офицерского запаса:
- командный;
- инженерный и технический;
- юридический;
- медицинский;
- ветеринарный.
Уровень пригодности к службе:
- пригоден к военной службе;
- ограниченно пригоден к военной службе;
- непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время;
- непригоден к военной службе с исключением из воинского учета.
В военном билете также указывается звание военнообязанного и военно-учетная специальность.
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