Что означает код в военном билете — Finance.ua

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Что означает код в военном билете

Личные финансы
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Военно-учетные признаки в военных билетах указывают на категорию, группу учета, состав, профиль подготовки и уровень годности к службе военнообязанного.
О таких отметках рассказали в издании «Кошт».
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Военный билет — это документ, содержащий информацию о военнообязанном. Далее рассказываем, что означают указанные в билете пункты.
Категории военнообязанных:
  • допризывники — лица, подлежащие приписке к призывным участкам;
  • призывники — лица, приписанные к призывным участкам;
  • военнослужащие — лица, проходящие военную службу;
  • военнообязанные — лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;
  • резервисты — лица, которые проходят службу в военном резерве Вооруженных сил Украины, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное и военное время.
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Группы учета военнообязанных:
  • А — для всех видов Вооруженных сил Украины, родов войск и служб, для которых не определены особые требования по прохождению военной службы;
  • Б — для специалистов по ракетному оружию;
  • Г — для Службы безопасности Украины;
  • Д — для высокомобильных десантных войск;
  • Е — для летного состава;
  • И — для плавсостава подлодок;
  • К — для плавсостава надводных лодок;
  • М — для морской пехоты;
  • Н — для береговых ракетно-артиллерийских воинских частей;
  • П — для Национальной гвардии Украины;
  • Р — для Государственной пограничной службы Украины;
  • С — для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
  • Т — для Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры Украины;
  • В — для военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины;
  • Ф — для воинских частей специального назначения;
  • Х — для горных воинских частей и подразделений;
  • Ч — для Управления государственной охраны Украины.
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Категории учета офицеров запаса:
  • первая — военнообязанные, которые проходили военную службу и завоевали во время ее прохождения военно-учетную специальность;
  • вторая — военнообязанные, которые не получили военно-учетную специальность во время прохождения военной службы или не проходили военной службы, а также военнообязанные женщины.
Состав военнообязанных:
  • рядовой;
  • сержантский и старшинский;
  • офицерский.
Профиль подготовки офицерского запаса:
  • командный;
  • инженерный и технический;
  • юридический;
  • медицинский;
  • ветеринарный.
Уровень пригодности к службе:
  • пригоден к военной службе;
  • ограниченно пригоден к военной службе;
  • непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время;
  • непригоден к военной службе с исключением из воинского учета.
В военном билете также указывается звание военнообязанного и военно-учетная специальность.
По материалам:
Finance.ua
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