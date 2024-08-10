Ветераны могут бесплатно получить IT-образование: как принять участие в программе — Finance.ua

Ветераны могут бесплатно получить IT-образование: как принять участие в программе Сегодня 15:11 — Личные финансы

Ветераны могут бесплатно получить IT-образование: как принять участие в программе

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Mate academy запустило бесплатное обучение по ІТ для украинских ветеранов.

Об этом сообщили в Минцифры.

«Помогаем нашим героям адаптироваться к гражданской жизни после возвращения с войны. Запускаем новый этап проекта по бесплатному обучению ІТ-специальностям от edtech-компании Mate academy и Минцифры», — говорится в сообщении.

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В министерстве подчеркнули, что это хорошая возможность для ветеранов овладеть такими профессиями, как Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer или UI/UX Designer.

Участников ждет:

обучение полного дня — с понедельника по пятницу, с 9 до 18, в течение 3−6 месяцев;

только 20% теории, 80% - практики;

подготовка к поиску работы — создание CV, прохождение тестовых собеседований, проверка технических знаний;

бесплатное обучение английскому.

Кто может пройти обучение

Участники и участницы боевых действий, которые обеспечивали национальную безопасность и оборону, а также сдерживали вооруженную агрессию рф во время российско-украинской войны.

Подробнее о программе и форме регистрации по ссылке

Напомним, в Украине ІТ-отрасль продолжает оставаться одним из самых устойчивых и перспективных направлений работы. Поэтому предлагаем вам посмотреть, какие вакансии актуальны в сфере ІТ.

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