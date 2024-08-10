Ветераны могут бесплатно получить IT-образование: как принять участие в программе — Finance.ua

Ветераны могут бесплатно получить IT-образование: как принять участие в программе
Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Mate academy запустило бесплатное обучение по ІТ для украинских ветеранов.
Об этом сообщили в Минцифры.
«Помогаем нашим героям адаптироваться к гражданской жизни после возвращения с войны. Запускаем новый этап проекта по бесплатному обучению ІТ-специальностям от edtech-компании Mate academy и Минцифры», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что это хорошая возможность для ветеранов овладеть такими профессиями, как Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer или UI/UX Designer.
Участников ждет:
- обучение полного дня — с понедельника по пятницу, с 9 до 18, в течение 3−6 месяцев;
- только 20% теории, 80% - практики;
- подготовка к поиску работы — создание CV, прохождение тестовых собеседований, проверка технических знаний;
- бесплатное обучение английскому.
Кто может пройти обучение
Участники и участницы боевых действий, которые обеспечивали национальную безопасность и оборону, а также сдерживали вооруженную агрессию рф во время российско-украинской войны.
Читайте также
Подробнее о программе и форме регистрации по ссылке.
Напомним, в Украине ІТ-отрасль продолжает оставаться одним из самых устойчивых и перспективных направлений работы. Поэтому предлагаем вам посмотреть, какие вакансии актуальны в сфере ІТ.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью