Как менялось количество женщин в украинском ІТ за последнее десятилетие — Finance.ua

Как менялось количество женщин в украинском ІТ за последнее десятилетие Сегодня 16:02 — Личные финансы

Как менялось количество женщин в украинском ІТ за последнее десятилетие

Аналитики портала DOU проанализировали , как менялось количество и роль женщин в украинском ІТ за последнее десятилетие.

Доля женщин в ІТ

Сегодня женщины составляют около четверти специалистов в украинском ІТ: в декабре 2023 года среди респондентов их было 24%.

Доля женщин в ІТ постоянно растет. В конце 2011 года их было всего 7%, а с 2012 по 2018 годы эта доля росла на несколько процентных пунктов в год.

В накануне 2020−2021 года женщин стало меньше, однако сейчас рост возобновился. За время полномасштабного вторжения доля женщин в украинском ІТ выросла с 20% в декабре 2021 года до 24% в декабре 2023-го.

Инфографика: DOU

На каких должностях чаще всего работают

Женщин среди технических специалистов тоже становится больше. В конце 2023 года они составляли 19% специалистов технических направлений — это самый высокий показатель с 2011 года.

Чаще женщины в украинском ІТ работают QA-инженерами (28% всех женщин) и разработчиками (19%). В общей сложности 66% из них работают по техническим направлениям, 34% — по нетехническим. Это соотношение стабильное и практически не изменилось с 2016 года (до этого доля нетехнических специалистов была ниже).

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Среди опытных специалистов женщин меньше, чем в ІТ в целом — всего 12% технических специалистов с опытом работы пять и более лет и только 7% среди работающих по своей специализации более 10 лет. Такая разница объясняется тем, что женщины входили в ІТ-сферу позже мужчин (в 2011-м женщин было всего 7%, сейчас — 24%).

Опытные ІТ-специалисты чаще всего работают QA (25% всех женщин с опытом от пяти лет), разработчиками и HR/рекрутерами/специалистками по обучению и развитию (по 18%).

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Большинство опытных технических специалистов в украинском IT — это мужчины. Впрочем, за последние два года количество опытных специалистов технических направлений возросло (в 2021 году женщины составляли всего 10% специалистов с опытом от пяти лет, сейчас — 12%).

Инфографика: DOU

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Dou По материалам:

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