Чтобы количество женщин и мужчин в ІТ сравнялось, нужно почти три столетия — исследование Сегодня 16:31 — Личные финансы

Чтобы количество женщин и мужчин в ІТ сравнялось, нужно почти три столетия — исследование, Фото: freepik.com

Проанализировав ІТ-рынок, Королевский институт информационных технологий (BCS) обнаружил, что женщинам нужно почти триста лет, чтобы достичь равного соотношения с мужчинами по количеству в сфере информационных технологий.

В прошлом году в Великобритании было 380 000 ІТ-специалисток — это 20% от общего количества айтишников в то время, сообщает BCS.

В Украине, по данным DOU, за год количество женщин в ІТ увеличилось с 23% до 26%. На июнь 2023 года в украинском ІТ было около 240 500 мужчин и 71 800 женщин. За последние 10 лет доля женщин в украинском IT выросла в три раза.

Читайте также Где хотят работать украинские айтишники — исследование

Как отмечает BCS, за последние пять лет наблюдается стабильный рост женщин в ІТ, хотя цифры незначительны. И если этот прогресс будет продолжаться такими же темпами, которые были зафиксированы с 2019 года, понадобится примерно 283 года, чтобы представительство женщин в ІТ достигло паритета с мужчинами.

Напомним, на IT-рынке труда вакансий в этом году меньше, чем пять лет назад, общее количество составляет почти 49 000 вакансий. После рекордного 2021 года количество вакансий уменьшилось на 37%, а в этом году — еще на 31%.

Украинские айтишники любят менять компании, а специалисты, долго работающие на одном месте, — редкость. Лишь четверть айтишников работали в одной компании всю свою ІТ-карьеру. Даже начинающие активно ищут новые места для работы: 17% интернов и 39% джунов работали в более чем одной компании.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.