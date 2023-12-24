Чтобы количество женщин и мужчин в ІТ сравнялось, нужно почти три столетия — исследование — Finance.ua
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Чтобы количество женщин и мужчин в ІТ сравнялось, нужно почти три столетия — исследование

Личные финансы
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Чтобы количество женщин и мужчин в ІТ сравнялось, нужно почти три столетия — исследование
Чтобы количество женщин и мужчин в ІТ сравнялось, нужно почти три столетия — исследование, Фото: freepik.com
Проанализировав ІТ-рынок, Королевский институт информационных технологий (BCS) обнаружил, что женщинам нужно почти триста лет, чтобы достичь равного соотношения с мужчинами по количеству в сфере информационных технологий.
В прошлом году в Великобритании было 380 000 ІТ-специалисток — это 20% от общего количества айтишников в то время, сообщает BCS.
В Украине, по данным DOU, за год количество женщин в ІТ увеличилось с 23% до 26%. На июнь 2023 года в украинском ІТ было около 240 500 мужчин и 71 800 женщин. За последние 10 лет доля женщин в украинском IT выросла в три раза.
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Как отмечает BCS, за последние пять лет наблюдается стабильный рост женщин в ІТ, хотя цифры незначительны. И если этот прогресс будет продолжаться такими же темпами, которые были зафиксированы с 2019 года, понадобится примерно 283 года, чтобы представительство женщин в ІТ достигло паритета с мужчинами.
Напомним, на IT-рынке труда вакансий в этом году меньше, чем пять лет назад, общее количество составляет почти 49 000 вакансий. После рекордного 2021 года количество вакансий уменьшилось на 37%, а в этом году — еще на 31%.
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Украинские айтишники любят менять компании, а специалисты, долго работающие на одном месте, — редкость. Лишь четверть айтишников работали в одной компании всю свою ІТ-карьеру. Даже начинающие активно ищут новые места для работы: 17% интернов и 39% джунов работали в более чем одной компании.
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По материалам:
dev.ua
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