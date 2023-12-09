Где хотят работать украинские айтишники — исследование Сегодня 10:37 — Личные финансы

Где хотят работать украинские айтишники — исследование

Команда IT-рекрутингового агентства ITExpert провела исследование на предмет того, где хотят и не хотят работать айтишники в Украине.

Об этом пишет Dev.ua.

Топ доменов: где хотят работать айтишники

Наиболее популярными тематиками проектов оказались:

GameDev — сфера разработки игр.

MilitaryTech — направление разработки военных технологических продуктов, создающих дроны, специальные ERP системы и другие продукты для нужд военных.

Ecommerce — разработка продуктов для электронной коммерции, например маркетплейсов.

Fintech (без банков) — сфера финансовых технологий, включающая электронные деньги и кошельки, брокерские онлайн-услуги, кредиты и микрокредиты, инвестирование, трейдинг, Forex и другие продукты.

Data Science — продукты в направлении сбора, обработки и предоставления данных. Касается разработок в Big Data, AR/VR, Computer Vision, NLP, Deep Learning, чаще всего охватывает и понятие Искусственного интеллекта.

В топ-10 также вошли: IoT, Healthcare, EdTech, Travels и Blockchain. А 4,8% айтишников не отдают предпочтение ни одному домену. 37,8% айтишников сейчас работают в домене, который был отмечен как желательный.

Интересно, что для разработчиков и DevOps Engineer’ов топ-1 стал MilitaryTech, для QA-специалистов — это Ecommerce, а для Team Lead/Tech Lead — Fintech. Больше всего в GameDev хотят работать специалисты этой же сферы (23,7%), Ecommerce (13,2%) и B2B-продуктов (10,5%). О MilitaryTech чаще всего мечтают айтишники из Ecommerce (23,5%) и Fintech (8,8%). В Ecommerce хотели бы работать специалисты того же домена (48,8%) и B2B-решений (9,8%).

Где не согласятся работать IT-специалисты

Наименее привлекательными сферами разработки продуктов оказались:

Gambling (продукты в сфере азартных игр), Adult (18+ контент), Blockchain (криптовалюты, NFT маркетплейсы, Crypto-трейдинг в целом, De-fi и т. д. ), Banking, GameDev.

В антитоп также вошли FinTech, B2G (услуги для государственных органов, муниципальные услуги и т. п. ), Ecommerce, Logistics & Retail, Insurance. 12,3% специалистов отметили, что для них нет сфер, где бы не хотели работать. 6,6% айтишников уже трудоустроены в доменах, где бы не хотели продолжать карьеру.

Действительно ли айтишники любят только продуктовые компании

В общем, рейтинг по типам компаний среди IT-кандидатов выглядит следующим образом:

продуктовая — 57,9% респондентов,

аутсорс — 9,2% респондентов,

аутстаф — 4,8% респондентов,

стартап — 6,6% респондентов,

без разницы — 21,5% респондентов.

Абсолютное большинство респондентов (75,7%), работающих в продуктах, отмечают именно этот тип работодателей как свой излюбленный.

Наиболее популярны текущие домены/тематики проектов среди айтишников: Ecommerce (17,5%), B2B solutions (14,5%) и Fintech (11,4%). Важно отметить, что один специалист мог выбрать сразу несколько доменов, ведь продукты могут охватывать сразу несколько сфер.

Большинство респондентов работают в продуктовых компаниях (45,2%). Меньше — в аутсорсах (27,6%) и аутстафе (11,4%). В стартапах трудоустроено 9,6% специалистов. Другой тип компании отметили 6,1% айтишников.

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